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Топ нон-стоп
Киноафиша Топ нон-стоп

Спектакль Топ нон-стоп

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальное путешествие по эпохам в театре «Буфф»

Приглашаем зрителей в веселое путешествие по музыкальным эпохам и стилям, а также странам и континентам! На сцене «Кабаре-буфф» звучат музыкальные хиты XX — начала XXI века, включая ритмы джаза, рокабилли, диско и хип-хопа.

Разнообразие мелодий

Зрители насладятся зажигательными латиноамериканскими мелодиями, лирическими итальянскими песнями и классическими отечественными эстрадными хитами.

Выдающиеся таланты на сцене

Молодые артисты театра продемонстрируют не только отличные голоса, но и блестящую хореографическую подготовку, создавая незабываемую атмосферу для всех гостей.

Режиссер
Эдвальд Смирнов
В ролях
Юлия Овсяникова
Андрей Подберезский
Кира Кауфман

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
20 октября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

Фотографии

Топ нон-стоп Топ нон-стоп Топ нон-стоп Топ нон-стоп Топ нон-стоп Топ нон-стоп

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