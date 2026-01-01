Спектакль Топ нон-стоп

Приглашаем зрителей в веселое путешествие по музыкальным эпохам и стилям, а также странам и континентам! На сцене «Кабаре-буфф» звучат музыкальные хиты XX — начала XXI века, включая ритмы джаза, рокабилли, диско и хип-хопа.
Разнообразие мелодий
Зрители насладятся зажигательными латиноамериканскими мелодиями, лирическими итальянскими песнями и классическими отечественными эстрадными хитами.
Молодые артисты театра продемонстрируют не только отличные голоса, но и блестящую хореографическую подготовку, создавая незабываемую атмосферу для всех гостей.