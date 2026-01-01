Оповещения от Киноафиши
Спектакль Топ нон-стоп

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Топ Нон-Стоп – музыкальная программа в театре «Буфф»

«Топ Нон-Стоп» – это яркое музыкальное шоу, которое уделяет внимание лучшим хитам ХХ и XXI века. В программе звучат лирические песни и популярная эстрада, а также восхитительные хореографические номера. Организатором спектакля является Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге, известный своими динамичными и запоминающимися постановками.

Почему стоит посетить это мероприятие? «Топ Нон-Стоп» предлагает уникальное сочетание мелодий различных эпох и жанров. Под руководством талантливых артистов, зрители смогут насладиться не только вокальным мастерством, но и изысканной танцевальной техникой. Спектакль подарит атмосферу ретро и подними настроение настоящими классическими хитами.

Спектакль завораживает богатой музыкальной палитрой и эмоциональной выразительностью. Каждое выступление сочетает в себе не только вокал, но и великолепную хореографию, создавая незабываемый опыт для зрителей.

Премьера спектакля состоялась 4 октября 2013 года, и с тех пор «Топ Нон-Стоп» продолжает радовать публику своим качеством и энергией.

Купить билет на спектакль Топ нон-стоп

Март
Апрель
3 марта вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
11 марта среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
25 марта среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
7 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
21 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

