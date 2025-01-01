Дружба, мудрость и приключения в спектакле по книге Марии Парр

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Тоня Глиммердал», основанное на одноименной книге норвежской писательницы Марии Парр. Это трогательная история о дружбе и взрослении, которая погружает зрителей в мир северной природы и детских мечтаний.

Сюжет

В центре повествования — девочка Тоня, единственный ребенок в небольшом норвежском местечке Глиммердал. Она живет среди суровых снежных гор, холодных рек и дремучих лесов, где её лучшим другом становится интеллигентный старик Гунвальд. С его густой седой бородой и прямолинейным характером, он напоминает доброго тролля, который угощает Тоню домашними кексами и играет на скрипке.

Их дружба полна жизнелюбия и оптимизма. Вместе они строят амбициозные планы и находят радость в простых вещах. Однако жизнь Гунвальда скрывает семейные драмы, которые постепенно становятся частью их общей истории. Несмотря на юный возраст, Тоня проявляет мудрость и доброту, готовая к вызовам взрослой жизни.

Информация о спектакле

Спектакль «Тоня Глиммердал» — это не только яркое представление, но и возможность задуматься о важности дружбы и поддержки в трудные времена. Он подходит для зрителей старше 7 лет и станет прекрасным выбором для семейного просмотра.

Книга, на основе которой создан спектакль, была издана в России в переводе Ольги Дробот и выпущена издательством «Самокат».

Не упустите возможность погрузиться в эту замечательную историю о дружбе, любви и преодолении трудностей!