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Тоня Глиммердал
Билеты от 2000₽
Киноафиша Тоня Глиммердал

Спектакль Тоня Глиммердал

Постановка
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Дружба, мудрость и приключения в спектакле по книге Марии Парр

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Тоня Глиммердал», основанное на одноименной книге норвежской писательницы Марии Парр. Это трогательная история о дружбе и взрослении, которая погружает зрителей в мир северной природы и детских мечтаний.

Сюжет

В центре повествования — девочка Тоня, единственный ребенок в небольшом норвежском местечке Глиммердал. Она живет среди суровых снежных гор, холодных рек и дремучих лесов, где её лучшим другом становится интеллигентный старик Гунвальд. С его густой седой бородой и прямолинейным характером, он напоминает доброго тролля, который угощает Тоню домашними кексами и играет на скрипке.

Их дружба полна жизнелюбия и оптимизма. Вместе они строят амбициозные планы и находят радость в простых вещах. Однако жизнь Гунвальда скрывает семейные драмы, которые постепенно становятся частью их общей истории. Несмотря на юный возраст, Тоня проявляет мудрость и доброту, готовая к вызовам взрослой жизни.

Информация о спектакле

Спектакль «Тоня Глиммердал» — это не только яркое представление, но и возможность задуматься о важности дружбы и поддержки в трудные времена. Он подходит для зрителей старше 7 лет и станет прекрасным выбором для семейного просмотра.

Книга, на основе которой создан спектакль, была издана в России в переводе Ольги Дробот и выпущена издательством «Самокат».

Не упустите возможность погрузиться в эту замечательную историю о дружбе, любви и преодолении трудностей!

Режиссер
Екатерина Кочнева
В ролях
Татьяна Паршина
Сергей Пропажин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
12:00 от 2000 ₽

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