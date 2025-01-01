Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тоня Глиммердал
Киноафиша Тоня Глиммердал

Спектакль Тоня Глиммердал

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи «Тоня Глиммердал» в «Арт-платформе» в Новом Манеже

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Тоня Глиммердал», который расскажет о 10-летней девочке Тоне, живущей в живописной норвежской деревушке. Эта увлекательная история станет настоящим открытием для зрителей, ведь персонаж Тони можно смело сравнить с Пеппи Длинныйчулок, созданной Астрид Линдгрен почти 80 лет назад.

Сильная героиня

Тоня — это образец силы и независимости. Она решительна, взрослый и самодостаточна, что делает ее уникальной среди сверстников и даже взрослых. В деревне она единственный ребенок, но скучать ей не приходится. Главным другом Тони становится её крестный отец Гунвальд, с которым она проводит время в шумных играх, ставших известными всей округе.

Семейные конфликты

Однако жизнь Тони меняется, когда в деревню возвращается родная дочь Гунвальда после 30 лет разлуки. Старые обиды и разногласия вновь всплывают на поверхность, угрожая мирной жизни всей деревни и даже старому дому, который стоит на грани продажи. В этой непростой ситуации только дети способны разрешить проблемы взрослых.

Значение истории

Как отмечает режиссер Иван Пачин: «Истории важны. Они напоминают нам о детстве и связывают нас с нашими детьми. Тоня — это современная Пеппи, бесстрашная и уверенная в том, что мир можно изменить». Спектакль поднимает важные темы о детстве, смелости и возможности изменить окружающий мир.

Информация о проекте

Спектакль поставлен по одноимённой книге Марии Парр «Тоня Глиммердал», изданной независимым детским книжным издательством «Самокат». С момента своего основания в 2003 году, «Самокат» издает лучшие детские и подростковые книги, знакомя российских читателей с талантливыми авторами со всего мира.

Специальное предложение

Для наших зрителей мы подготовили специальное предложение: по промокоду «ТОНЯ» вы получите скидку 20% на книгу «Тоня Глиммердал» на сайте издательства «Самокат». 

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене театра!

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Евгения Ивашова
Сергей Быстров

Фотографии

Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше