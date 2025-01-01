Спектакль для всей семьи «Тоня Глиммердал» в «Арт-платформе» в Новом Манеже

Приглашаем вас на премьеру спектакля «Тоня Глиммердал», который расскажет о 10-летней девочке Тоне, живущей в живописной норвежской деревушке. Эта увлекательная история станет настоящим открытием для зрителей, ведь персонаж Тони можно смело сравнить с Пеппи Длинныйчулок, созданной Астрид Линдгрен почти 80 лет назад.

Сильная героиня

Тоня — это образец силы и независимости. Она решительна, взрослый и самодостаточна, что делает ее уникальной среди сверстников и даже взрослых. В деревне она единственный ребенок, но скучать ей не приходится. Главным другом Тони становится её крестный отец Гунвальд, с которым она проводит время в шумных играх, ставших известными всей округе.

Семейные конфликты

Однако жизнь Тони меняется, когда в деревню возвращается родная дочь Гунвальда после 30 лет разлуки. Старые обиды и разногласия вновь всплывают на поверхность, угрожая мирной жизни всей деревни и даже старому дому, который стоит на грани продажи. В этой непростой ситуации только дети способны разрешить проблемы взрослых.

Значение истории

Как отмечает режиссер Иван Пачин: «Истории важны. Они напоминают нам о детстве и связывают нас с нашими детьми. Тоня — это современная Пеппи, бесстрашная и уверенная в том, что мир можно изменить». Спектакль поднимает важные темы о детстве, смелости и возможности изменить окружающий мир.

Информация о проекте

Спектакль поставлен по одноимённой книге Марии Парр «Тоня Глиммердал», изданной независимым детским книжным издательством «Самокат». С момента своего основания в 2003 году, «Самокат» издает лучшие детские и подростковые книги, знакомя российских читателей с талантливыми авторами со всего мира.

Специальное предложение

Для наших зрителей мы подготовили специальное предложение: по промокоду «ТОНЯ» вы получите скидку 20% на книгу «Тоня Глиммердал» на сайте издательства «Самокат».

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене театра!