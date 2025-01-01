Меню
Тоня Глиммердал
Киноафиша Тоня Глиммердал

Спектакль Тоня Глиммердал

Постановка
Театральный проект 27 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История об одной очень самостоятельной норвежской девочке Тоне от режиссера Ивана Пачина и Театрального проекта 27

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Тоня Глиммердал», основанный на одноимённой книге Марии Парр. Это история о 10-летней девочке Тоне, живущей в норвежской деревушке. Тоня — персонаж, который по яркости может соперничать с Пеппи Длинныйчулок, созданной Астрид Линдгрен почти 80 лет назад.

Сильная личность

Тоня — сильная, независимая и решительная девочка. В её окружении даже взрослые кажутся инфантильными. Она единственный ребёнок в округе, но ей никогда не бывает скучно. Её лучшим другом стал крестный отец Гунвальд, с которым Тоня ведёт шумные игры. Но однажды жизнь героев меняется с появлением родной дочери Гунвальда, с которой он не общался 30 лет. Старые обиды и разногласия оказывают влияние на их отношения, и только дети могут помочь разрешить проблемы взрослых.

Значимость истории

Режиссёр Иван Пачин подчеркивает: «Истории важны. Истории про детство напоминают нам о нашем собственном детстве. Когда мы смотрим такие истории с детьми, мы соединяемся с ними и с их переживаниями». Тоня — современная Пеппи, бесстрашная и готовая изменить мир.

Информация о спектакле

Спектакль рекомендован для зрителей от 9 лет и старше. Продолжительность — 1 час 40 минут. Возрастной ценз: 6+.

Творческая группа

  • Драматург: Федор Парасюк
  • Режиссёр-постановщик: Иван Пачин
  • Автор инсценировки: Федор Парасюк
  • Художник-постановщик: Ольга Галицкая
  • Мультимедиа-художник: Анна Леонова
  • Саунд-дизайнер: Андрей Мирный
  • Художник по свету: Екатерина Гиждиян
  • Помощники режиссера: Мария Яковлева и Дана Книгницкая
  • Исполнительный продюсер: Анастасия Урусова
  • Директор: Наталия Сергеевская
  • Технический директор: Дмитрий Ляшков

Действующие лица

  • Тоня Глиммердал: Евгения Ивашова
  • Гунвальд: Сергей Быстров

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который расскажет о настоящей дружбе, смелости и важности детских историй!

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Евгения Ивашова
Сергей Быстров

Фотографии

