Приглашаем вас на уникальный спектакль «Тоня Глиммердал», основанный на одноимённой книге Марии Парр. Это история о 10-летней девочке Тоне, живущей в норвежской деревушке. Тоня — персонаж, который по яркости может соперничать с Пеппи Длинныйчулок, созданной Астрид Линдгрен почти 80 лет назад.
Тоня — сильная, независимая и решительная девочка. В её окружении даже взрослые кажутся инфантильными. Она единственный ребёнок в округе, но ей никогда не бывает скучно. Её лучшим другом стал крестный отец Гунвальд, с которым Тоня ведёт шумные игры. Но однажды жизнь героев меняется с появлением родной дочери Гунвальда, с которой он не общался 30 лет. Старые обиды и разногласия оказывают влияние на их отношения, и только дети могут помочь разрешить проблемы взрослых.
Режиссёр Иван Пачин подчеркивает: «Истории важны. Истории про детство напоминают нам о нашем собственном детстве. Когда мы смотрим такие истории с детьми, мы соединяемся с ними и с их переживаниями». Тоня — современная Пеппи, бесстрашная и готовая изменить мир.
Спектакль рекомендован для зрителей от 9 лет и старше. Продолжительность — 1 час 40 минут. Возрастной ценз: 6+.
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который расскажет о настоящей дружбе, смелости и важности детских историй!