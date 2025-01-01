История об одной очень самостоятельной норвежской девочке Тоне от режиссера Ивана Пачина и Театрального проекта 27

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Тоня Глиммердал», основанный на одноимённой книге Марии Парр. Это история о 10-летней девочке Тоне, живущей в норвежской деревушке. Тоня — персонаж, который по яркости может соперничать с Пеппи Длинныйчулок, созданной Астрид Линдгрен почти 80 лет назад.

Сильная личность

Тоня — сильная, независимая и решительная девочка. В её окружении даже взрослые кажутся инфантильными. Она единственный ребёнок в округе, но ей никогда не бывает скучно. Её лучшим другом стал крестный отец Гунвальд, с которым Тоня ведёт шумные игры. Но однажды жизнь героев меняется с появлением родной дочери Гунвальда, с которой он не общался 30 лет. Старые обиды и разногласия оказывают влияние на их отношения, и только дети могут помочь разрешить проблемы взрослых.

Значимость истории

Режиссёр Иван Пачин подчеркивает: «Истории важны. Истории про детство напоминают нам о нашем собственном детстве. Когда мы смотрим такие истории с детьми, мы соединяемся с ними и с их переживаниями». Тоня — современная Пеппи, бесстрашная и готовая изменить мир.

Информация о спектакле

Спектакль рекомендован для зрителей от 9 лет и старше. Продолжительность — 1 час 40 минут. Возрастной ценз: 6+.

Творческая группа

Драматург: Федор Парасюк

Федор Парасюк Режиссёр-постановщик: Иван Пачин

Иван Пачин Автор инсценировки: Федор Парасюк

Федор Парасюк Художник-постановщик: Ольга Галицкая

Ольга Галицкая Мультимедиа-художник: Анна Леонова

Анна Леонова Саунд-дизайнер: Андрей Мирный

Андрей Мирный Художник по свету: Екатерина Гиждиян

Екатерина Гиждиян Помощники режиссера: Мария Яковлева и Дана Книгницкая

Мария Яковлева и Дана Книгницкая Исполнительный продюсер: Анастасия Урусова

Анастасия Урусова Директор: Наталия Сергеевская

Наталия Сергеевская Технический директор: Дмитрий Ляшков

Действующие лица

Тоня Глиммердал: Евгения Ивашова

Евгения Ивашова Гунвальд: Сергей Быстров

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который расскажет о настоящей дружбе, смелости и важности детских историй!