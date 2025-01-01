История об одной очень самостоятельной норвежской девочке в постановке Ивана Пачина

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир Тони Глиммердал — 10-летней девочки из норвежской деревушки. Эта история о самостоятельной, сильной и независимой героине, которая напоминает таких персонажей, как Пеппи Длинныйчулок. Однако, несмотря на то, что Пеппи была создана почти 80 лет назад, Тоня привносит свежесть и актуальность в детскую литературу.

О сюжете

Тоня — единственный ребенок в округе, и ей никогда не бывает скучно. Ее лучшим другом стал крестный отец Гунвальд, с которым она проводит время в шумных играх. Однако жизнь героев меняется, когда в деревню возвращается родная дочь Гунвальда, с которой он не общался в течение 30 лет. Старая обида и разногласия начинают угрожать спокойствию их жизни и старому дому. Но только дети способны разрешить проблемы взрослых.

Значимость истории

«Истории важны. Истории про детство важны, потому что их герои напоминают нам о нашем собственном детстве. Когда мы с детьми смотрим такие истории, мы соединяемся и с ними, и с этими историями», — говорит режиссер Иван Пачин. Тоня — это современная Пеппи: бесстрашная и готовая изменить мир вокруг себя.

О спектакле

Спектакль «Тоня Глиммердал» поставлен по одноимённой книге Марии Парр и рекомендован к просмотру аудитории 9+.

Творческая группа

Драматург — Федор Парасюк

Режиссёр-постановщик — Иван Пачин

Автор инсценировки, режиссёр — Федор Парасюк

Художник-постановщик — Ольга Галицкая

Мультимедиа-художник, иллюстратор — Анна Леонова

Саунд-дизайнер — Андрей Мирный

Художник по свету — Екатерина Гиждиян

Помощники режиссера — Мария Яковлева и Дана Книгницкая

Исполнительный продюсер — Анастасия Урусова

Директор — Наталия Сергеевская

Технический директор — Дмитрий Ляшков

Действующие лица

Тоня Глиммердал — Евгения Ивашова

Гунвальд — Сергей Быстров

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о важности детских историй в нашей жизни!