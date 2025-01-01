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Тоня Глиммердал
Киноафиша Тоня Глиммердал

Спектакль Тоня Глиммердал

6+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История об одной очень самостоятельной норвежской девочке в постановке Ивана Пачина

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир Тони Глиммердал — 10-летней девочки из норвежской деревушки. Эта история о самостоятельной, сильной и независимой героине, которая напоминает таких персонажей, как Пеппи Длинныйчулок. Однако, несмотря на то, что Пеппи была создана почти 80 лет назад, Тоня привносит свежесть и актуальность в детскую литературу.

О сюжете

Тоня — единственный ребенок в округе, и ей никогда не бывает скучно. Ее лучшим другом стал крестный отец Гунвальд, с которым она проводит время в шумных играх. Однако жизнь героев меняется, когда в деревню возвращается родная дочь Гунвальда, с которой он не общался в течение 30 лет. Старая обида и разногласия начинают угрожать спокойствию их жизни и старому дому. Но только дети способны разрешить проблемы взрослых.

Значимость истории

«Истории важны. Истории про детство важны, потому что их герои напоминают нам о нашем собственном детстве. Когда мы с детьми смотрим такие истории, мы соединяемся и с ними, и с этими историями», — говорит режиссер Иван Пачин. Тоня — это современная Пеппи: бесстрашная и готовая изменить мир вокруг себя.

О спектакле

Спектакль «Тоня Глиммердал» поставлен по одноимённой книге Марии Парр и рекомендован к просмотру аудитории 9+.

Творческая группа

  • Драматург — Федор Парасюк
  • Режиссёр-постановщик — Иван Пачин
  • Автор инсценировки, режиссёр — Федор Парасюк
  • Художник-постановщик — Ольга Галицкая
  • Мультимедиа-художник, иллюстратор — Анна Леонова
  • Саунд-дизайнер — Андрей Мирный
  • Художник по свету — Екатерина Гиждиян
  • Помощники режиссера — Мария Яковлева и Дана Книгницкая
  • Исполнительный продюсер — Анастасия Урусова
  • Директор — Наталия Сергеевская
  • Технический директор — Дмитрий Ляшков

Действующие лица

  • Тоня Глиммердал — Евгения Ивашова
  • Гунвальд — Сергей Быстров

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о важности детских историй в нашей жизни!

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Евгения Ивашова
Сергей Быстров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
15:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал Тоня Глиммердал

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