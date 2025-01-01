Меню
Тонкости душевной организации
Билеты от 700₽
Тонкости душевной организации

Тонкости душевной организации

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по театральному мастерству в Доме культуры «ГЭС-2»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по клоунаде, где вы сможете открыть для себя эту искусную дисциплину с неожиданной стороны. В отличие от привычной буффонады, мы акцентируем внимание на человеческих эмоциях и состояниях. Вместе мы научимся находить искренность и хрупкость, которые способны превратить нашу уязвимость в силу.

Что вас ждет на мастер-классе

На занятиях мы будем развивать тонкое и деликатное актерское присутствие, углубимся в пантомиму и будем учиться видеть в себе смешное. Кроме того, вас ждут упражнения на оттачивание пластики и исследование новых форм выразительности через работу с предметами и куклами-партнерами.

Польза от участия

Мастер-класс подойдет как для начинающих артистов, так и для тех, кто уже имеет опыт. Это отличный способ освежить навыки актерского мастерства и научиться использовать новое в своем творчестве. Вы сможете переосмыслить свою артистическую практику и сделать ее более многогранной.

Не упустите возможность окунуться в мир клоунады и развить свою индивидуальность на сцене. Мы с нетерпением ждем вас на этих увлекательных занятиях!

Октябрь
11 октября суббота
16:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 700 ₽

