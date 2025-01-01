Меню
Тонкие линии
Киноафиша Тонкие линии

Спектакль Тонкие линии

16+
Продолжительность 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Тонкие линии»: жизнь через танец

«Тонкие линии» — это инновационный спектакль, который исследует архетипичный образ женщины на высоких каблуках. Центр тела на каблуках смещен, что влияет на естественную анатомию движений. Этот танцевальный язык обращается к новой телесной реальности, создавая противоречивые и гротескные образы.

Спектакль поднимает важные вопросы, касающиеся стереотипного мышления, подавленных страхов, агрессивности и уязвимости. Он становится рефлексией на тему искаженной телесности, которая служит метафорой для искаженного сознания и хрупких границ между красивым и уродливым, фальшивым и настоящим, глубоким и поверхностным.

Идея и реализация

Концепция, хореография и идея спектакля принадлежат Евгении Сизминой. В исполнении танцовщиц — Евгении Сизминой, Настасьи Суриковой, Анастасии Синцовой и Юлии Кастр — реализуется уникальный подход к движению.

Музыкальное сопровождение

Музыка, которая звучит в спектакле, написана различными композиторами, включая Yoshihiro Hanno, Parvus Decree, Technology of Silence, Salakapakka Sound System, Ivo Malec и MoonSoon. Это разнообразие звуков создает атмосферу, подчеркивающую тему произведения.

Премьера и место проведения

Премьера спектакля состоялась в январе 2023 года на площадке Инновационного Культурного Центра в Калуге. Посетите это захватывающее событие, чтобы увидеть, как танец может переосмыслить восприятие реальности и человеческого бытия.

Режиссер
Евгения Сизмина
В ролях
Евгения Сизмина
Настасья Сурикова
Анастасия Синцова
Юлия Кастр

Купить билет на спектакль Тонкие линии

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
19:00
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
от 600 ₽

Фотографии

Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии Тонкие линии

