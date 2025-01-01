Томские комики

Комедийный вечер в Томске: Илья Сойер и Леван Льюис

Приготовьтесь к незабываемому вечеру смеха с комиками из легендарного томского стендап-клуба «Томедия». Илья Сойер и Леван Льюис, два колоритных монстра томской сцены, представят вам свои уникальные шоу.

Илья Сойер: высоковольтный экспрессивный поток

Комедия Ильи Сойера — это аутентичный хаос, где зрительный зал погружается в мир жёстких панчей и эксцентричной подачи. Его выступления насыщены энергией, что не оставляет шанса скуке. Каждый его выход на сцену — это настоящая вспышка юмора, не поддающегося шаблонам.

Леван Льюис: циничный интеллектуальный разбор

В отличие от Ильи, Леван Льюис предлагает свою версию юмора через бескомпромиссные наблюдения и ледяную точность. Его спокойная подача добивает наповал, заставляя зрителей задуматься о жизни и смешных ситуациях в ней.

Не упустите возможность увидеть двух талантливых комиков, которые подарят вам 30 минут захватывающего стендапа. Каждый из них по-своему уникален и способен вызвать искренний смех. Ждем вас на этом комедийном вечере!