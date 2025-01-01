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Томские комики

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О концерте/спектакле

Уникальный стендап в Томске: Илья Сойер и Леван Льюис

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с двумя выдающимися комиками из томского стендап-клуба «Томедия» — Ильей Сойером и Леваном Льюисом. Эти колоритные мастера юмора подарят вам 30 минут непричесанного, дерзкого и дикого стендапа.

Илья Сойер: Высоковольтный экспресс

Комедия Ильи Сойера — это настоящая буря эмоций. Его выступления характеризуются высоковольтным экспрессивным потоком, аутентичным хаосом и жесткими панчами. Эксцентричная подача Ильи не оставляет шанса скуке: каждый его шутливый выпад — это заряд энергии, способный взорвать зал смехом.

Леван Льюис: Интеллектуальный цинизм

Леван Льюис представляет собой контраст к стилю Ильи. Его стендап — это циничный интеллектуальный разбор жизни. Бескомпромиссные наблюдения, ледяная точность и спокойная подача делают его выступления настоящими шедеврами комедийного искусства. Леван способен добить зрителя наповал своим остроумным анализом и глубиной мыслей.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться этим уникальным сочетанием стилей и эмоций. Приходите в «Томедию» и получите заряд позитивных эмоций от лучших комиков Томска!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 500 ₽

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