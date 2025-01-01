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Билеты от 1000₽
Киноафиша TomCat

TomCat

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечеринка с MotöCat: рок и ностальгия

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие! В апреле 2014 года с успехом стартовал кавер-проект группы ТОМСАТ под названием MotöCat, который уже завоевал сердца многих поклонников рок-музыки.

Звучание Motörhead

Как следует из названия, в репертуаре проекта – каверы на легендарные хиты британской хард-рок группы Motörhead. Коллектив ТОМСАТ, известный своими оригинальными композициями и успешными интерпретациями западных хитов, постоянно пополняет свой сет-лист именно этими классическими рок-треками.

Знаковые песни

В программе MotöCat вы услышите культовые хиты, такие как:

  • Iron Fist
  • Killed by Death
  • Bomber
  • Deaf Forever
  • Ace of Spades
  • Don't Need Religion
  • Sex and Outrage
  • Rock'n'Roll

Каждая из этих песен стала символом эпохи и по праву занимает место в сердцах рок-любителей.

Не пропустите!

Если вы хотите погрузиться в атмосферу настоящего рок-н-ролла и вспомнить незабываемые моменты, приходите на концерт MotöCat. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и зарядиться энергией на всю ночь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
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