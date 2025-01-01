Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие! В апреле 2014 года с успехом стартовал кавер-проект группы ТОМСАТ под названием MotöCat, который уже завоевал сердца многих поклонников рок-музыки.
Как следует из названия, в репертуаре проекта – каверы на легендарные хиты британской хард-рок группы Motörhead. Коллектив ТОМСАТ, известный своими оригинальными композициями и успешными интерпретациями западных хитов, постоянно пополняет свой сет-лист именно этими классическими рок-треками.
В программе MotöCat вы услышите культовые хиты, такие как:
Каждая из этих песен стала символом эпохи и по праву занимает место в сердцах рок-любителей.
Если вы хотите погрузиться в атмосферу настоящего рок-н-ролла и вспомнить незабываемые моменты, приходите на концерт MotöCat. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и зарядиться энергией на всю ночь!