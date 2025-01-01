Спектакль Томасина

Вся правда о зверях и их домашних людях по повести Пола Гэллико

На сцене вновь оживёт история из старой доброй книжки 1957 года «Томасина, или Кошка, которая думала, что была богиней». Эта повесть Пола Гэллико известна многим, и теперь её адаптация станет доступна театральным зрителям.

Сюжет

В центре сюжета — рыжая кошка Томасина и её обыкновенная хозяйка Мэри. У девочки есть папа-ветеринар и мама, которую она потеряла. Однако в этой, на первый взгляд, обычной истории скрывается необыкновенный дар — дар любви и преданности, способный спасти даже от смерти. Каково это — умереть от разбитого сердца? Можно ли исцелиться от безверия? И как научиться любить, если ты забыл, что это такое? Эти вопросы спектакль затрагивает простым и доступным языком, обращаясь к самым маленьким зрителям.

Ключевые идеи

Александра Ловянникова, режиссёр спектакля, отмечает: «Во времена, когда дети с рождения погружены во вселенные Марвел и Гарри Поттера, важно дать им какую-то альтернативу. Мы хотим удивить не вау-эффектами, а человеческим теплом и участием, которыми пропитана эта история. Главный акцент здесь — на отношениях людей, на заботе и любви друг к другу. На чуде, когда холодный человек оттаял».

Создание спектакля

Эскиз по пьесе драматурга Оли Потаповой стал победителем «Мастерской инсценирования», проходившей в РАМТе в 2023 году. Это подтверждает, что спектакль будет не только интересным, но и актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает темы любви, потери и исцеления, и, возможно, научит чему-то важному не только детей, но и их родителей.