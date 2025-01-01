Спектакль Томасина

На сцене вновь оживёт история из старой доброй книжки 1957 года «Томасина, или Кошка, которая думала, что была богиней». Эта повесть Пола Гэллико известна многим, и теперь её адаптация станет доступна театральным зрителям.
В центре сюжета — рыжая кошка Томасина и её обыкновенная хозяйка Мэри. У девочки есть папа-ветеринар и мама, которую она потеряла. Однако в этой, на первый взгляд, обычной истории скрывается необыкновенный дар — дар любви и преданности, способный спасти даже от смерти. Каково это — умереть от разбитого сердца? Можно ли исцелиться от безверия? И как научиться любить, если ты забыл, что это такое? Эти вопросы спектакль затрагивает простым и доступным языком, обращаясь к самым маленьким зрителям.
Александра Ловянникова, режиссёр спектакля, отмечает: «Во времена, когда дети с рождения погружены во вселенные Марвел и Гарри Поттера, важно дать им какую-то альтернативу. Мы хотим удивить не вау-эффектами, а человеческим теплом и участием, которыми пропитана эта история. Главный акцент здесь — на отношениях людей, на заботе и любви друг к другу. На чуде, когда холодный человек оттаял».
Эскиз по пьесе драматурга Оли Потаповой стал победителем «Мастерской инсценирования», проходившей в РАМТе в 2023 году. Это подтверждает, что спектакль будет не только интересным, но и актуальным для современного зрителя.
Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает темы любви, потери и исцеления, и, возможно, научит чему-то важному не только детей, но и их родителей.