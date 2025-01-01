Меню
Том Сойер
Киноафиша Том Сойер

Спектакль Том Сойер

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приключенческий спектакль для всей семьи

Веселые и захватывающие приключения двух неразлучных друзей Тома Сойера и Гекльберри Финна переносят зрителей в мир детства, где царит безудержная фантазия, озорство и смелость. Спектакль, вдохновленный бессмертным произведением Марка Твена, погружает нас в атмосферу беззаботных дней, когда в жизни мальчишек важно все — от покраски забора до борьбы с бородавками. Для них скучать просто некогда!

Современные технологии на службе театра

Производители спектакля сделали акцент на визуальную составляющую, используя новейшие цифровые технологии для создания ярких анимированных видеопроекций. Эти проекции превращают сцену в динамичную, порой мистическую, почти как 3D-фильм. Световое оформление усиливает магию спектакля, делая его еще более интригующим для подростков и молодежной аудитории.

Для кого этот спектакль?

Спектакль ориентирован на подростков от 12 лет, но интересен будет и для их родителей. Это произведение Марка Твена, хоть и писавшееся для взрослых, приобрело особую популярность среди детей. В спектакле чувствуется эта двусторонняя природа восприятия: для взрослых — это знакомые философские вопросы о взрослении и морали, для детей — увлекательные приключения и смелые поступки.

Режиссура Екатерины Максимовой

Режиссер Екатерина Максимова делится своим подходом к созданию детских спектаклей: «Детский спектакль требует особого творческого подхода. Работа с воображением ребенка должна быть четкой и понятной, чтобы у зрителей не возникало вопросов. Для меня важно, чтобы со сцены "разговаривали" с детьми как с взрослыми людьми. Это помогает детям воспринимать мир через призму фантазии и мудрости, которую они могут понять».

Ожидайте волнующие приключения, яркие эмоции и незабываемое путешествие в мир Тома и Гека, наполненный искренней дружбой, юмором и, конечно же, настоящими приключениями!

Режиссер
Екатерина Максимова
В ролях
Иван Стрюк
Федор Федотов
Никита Остриков
Илья Божедомов
Анна Лебедь

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽

Фотографии

Том Сойер

