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Том Сойер
Киноафиша Том Сойер

Спектакль Том Сойер

12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Том Сойер» — приключения, дружба и взросление

Спектакль «Том Сойер» переносит зрителей в мир ярких приключений и трогательных моментов, созданных по мотивам знаменитого романа Марка Твена. Мальчик Том, за короткий промежуток времени, успевает разлюбить одну девочку и полюбить другую, пережить все превратности любви и испытания на прочность дружбы. В этом увлекательном путешествии он также разоблачает преступника, находит клад и меняет общественное мнение о себе.

Детство и взросление

Спектакль — это не только история о детях, становящихся взрослыми, но и о взрослых, которые в глубине души остаются детьми. Это спектакль о поисках себя, о том, как важно не терять веру в друзей и возможности изменить свою жизнь.

Приготовьтесь к яркому и эмоциональному путешествию в мир Тома Сойера, где каждое приключение будет полным неожиданностей!

Режиссер
Галина Бызгу
В ролях
Гавриил Федотов
Дмитрий Житков
Есения Раевская
Наталия Шулина
Вера Латышева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Том Сойер Том Сойер Том Сойер Том Сойер

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