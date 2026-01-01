Оповещения от Киноафиши
Том Сойер
Киноафиша Том Сойер

Спектакль Том Сойер

Постановка
Буфф 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл для всей семьи по роману Марка Твена в театре «Буфф»

Том Сойер – герой романа Марка Твена и мюзикла Виктора Семёнова. Это изобретательный и всеми любимый плут, который стал символом детской любознательности и мечтательности. Весёлый двенадцатилетний мальчик живёт у родной сестры своей матери и постоянно оказывается в захватывающих ситуациях.

В спектакле он становится свидетелем убийства и разоблачает убийцу, убегает из дома, чтобы стать пиратом, заблудится в пещере и благополучно выбирается оттуда. Том находит драгоценный клад и делит его со своим другом Гекльберри Финном, а также влюбляется в дочь окружного судьи Бекки Тэтчер.

Знаковый спектакль

Этот мюзикл завоевал признание и был включен в Longlist Российской национальной театральной премии «Золотая маска», которая отмечает самые заметные спектакли сезона 2016-2017.

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене театра «Буфф»!

В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
31 марта вторник
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
18 апреля суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

