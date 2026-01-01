Спектакль Том Сойер

Мюзикл для всей семьи по роману Марка Твена в театре «Буфф»

Том Сойер – герой романа Марка Твена и мюзикла Виктора Семёнова. Это изобретательный и всеми любимый плут, который стал символом детской любознательности и мечтательности. Весёлый двенадцатилетний мальчик живёт у родной сестры своей матери и постоянно оказывается в захватывающих ситуациях.

В спектакле он становится свидетелем убийства и разоблачает убийцу, убегает из дома, чтобы стать пиратом, заблудится в пещере и благополучно выбирается оттуда. Том находит драгоценный клад и делит его со своим другом Гекльберри Финном, а также влюбляется в дочь окружного судьи Бекки Тэтчер.

Знаковый спектакль

Этот мюзикл завоевал признание и был включен в Longlist Российской национальной театральной премии «Золотая маска», которая отмечает самые заметные спектакли сезона 2016-2017.

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене театра «Буфф»!