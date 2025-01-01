Меню
Том Сойер
Спектакль Том Сойер

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О спектакле

Мюзикл «Том Сойер»: музыкальная комедия для всей семьи

«Том Сойер» — это спектакль, основанный на знаменитом романе Марка Твена о приключениях мальчика из Америки XIX века. Автором постановки стал композитор Сергей Баневич, известный своими работами в жанре музыкальной комедии.

Уникальное сочетание музыки, танца и драмы

Это мероприятие предлагает зрителям уникальное сочетание музыки, танца и драмы, создавая яркую и запоминающуюся картину жизни Америки XIX века. Зрители смогут насладиться атмосферой эпохи, погружаясь в мир приключений и забавных ситуаций.

Для кого создан спектакль

Спектакль будет интересен детям от 7 до 15 лет, а также взрослым, которые ценят музыкальные спектакли и комедии. «Том Сойер» — это отличная возможность провести время в кругу семьи и насладиться качественным театральным искусством.

Фотографии

