Толстой: Детство. Отрочество. Юность
Билеты от 1200₽
Киноафиша Толстой: Детство. Отрочество. Юность

Спектакль Толстой: Детство. Отрочество. Юность

Постановка
Театр РОСТА 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль по трилогии Льва Толстого в Театре РОСТА

В Московском театре юного зрителя, подразделение «Театр РОСТА» в Царицыно, состоится уникальный спектакль в жанре сторителлинг. Представление основано на трилогии Льва Николаевича Толстого, одного из величайших авторов русской литературы.

Классика и современность

Лев Толстой, как известно, оставил нам богатое наследие, но изучение его произведений в школьных стенах зачастую воспринимается как скучное. Зрители чаще всего испытывают страх перед величиной и глубиной его текстов. Часто необходимость писать сочинения о них отдаляет читателя от личностного восприятия.

Актуальные темы и диалог с современным искусством

В спектакле мы предлагаем зрителям пересмотреть трилогию Толстого — «Детство. Отрочество. Юность» — и исследовать, какие актуальные темы здесь звучат для нас сегодня. Кроме того, будет интересно проверить, как проза Толстого может взаимодействовать с произведениями современного искусства, созданными на аналогичные темы.

Участие зрителей и размышления о бытии

Зрители станут не только слушателями, но и активными участниками представления. Вместе мы сможем поразмышлять о классической прозе, современном визуальном искусстве и музыкальных образах. Особое внимание будет уделено проблемам бытия, которые волнуют нас в осознании переходного периода от детства к взрослой жизни.

Приходите на спектакль «Детство. Отрочество. Юность» и откройте для себя новую грань знакомых текстов!

Купить билет на спектакль Толстой: Детство. Отрочество. Юность

Апрель
23 апреля четверг
18:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1200 ₽

