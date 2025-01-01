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Только тот холодный осенний вечер
Билеты от 500₽
Киноафиша Только тот холодный осенний вечер

Спектакль Только тот холодный осенний вечер

Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьерный показ спектакля «Только один холодный осенний вечер»

Театр «Около» с гордостью представляет премьерный показ спектакля «Только один холодный осенний вечер», основанного на двух рассказах великого русского писателя Ивана Бунина: «Холодная осень» и «Мадрид». Оба произведения были написаны в 1944 году на Лазурном берегу и, несмотря на их тематическую разницу, объединены основной бунинской темой — любовью.

Тема и место

Спектакль исследует важные аспекты человеческих отношений и чувство времени. В рассказах Бунина простое определение пространства и времени теряет смысл, отсылая зрителей к Специальной теории относительности Альберта Эйнштейна. Согласно этой теории, абсолютное пространство и время не существуют — они зависят от наблюдателя. Это создает уникальную атмосферу, в которой любовные переживания героев становятся особенно значительными.

Что ожидать от спектакля

Зрителей ожидает глубокая и эмоциональная интерпретация произведений Бунина, где каждый момент наполнен смыслом. Спектакль обещает быть не только визуально привлекательным, но и интеллектуально насыщенным, заставляя задуматься о природе любви и времени.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе классическую литературу и современный театральный подход!

Режиссер
Михаил Палатник
В ролях
Лилия Загорская
Сергей Каплунов
Элен Касьяник
Алексей Шендрик
Алексей Сидоров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

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