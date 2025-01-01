Меню
Только между нами

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-разговорное шоу «Только между нами» в Сплетни by Anna Asti

«Только между нами» — это музыкально-разговорное шоу, которое затрагивает важные темы, такие как любовь, работа, сомнения и мечты. Всё то, что остается за кадром в нашей повседневной жизни, находит отражение в этом уникальном проекте.

В центре внимания — харизматичная вокалистка

Шоу ведет харизматичная вокалистка-конферансье, которая делится своими эмоциями через песни и реальные истории. Каждое выступление становится откровением, в котором зритель может узнать себя. Это не просто концерт, это живой и честный диалог, где порой смешные, а порой грустные моменты заставляют задуматься над тем, как мы учимся любить себя.

Музыка, которая поддерживает и вдохновляет

Атмосферу шоу создает талантливый пианист, который не только сопровождает вокалистку, но и вступает с ней в эмоциональный диалог. Музыка играет ключевую роль, она наполняет каждое слово глубоким смыслом.

Балет — искусство чувства

Неотъемлемой частью шоу является балет, который тонко передает чувства песен и усиливает драматургию представления. Благодаря хореографическим номерам, шоу получает визуальную глубину, что делает его особенно запоминающимся.

«Только между нами» — это не просто концерт, это откровенное и трогательное шоу, где царят чистые эмоции и музыка без масок. Приходите, чтобы открыть для себя мир честности и внутреннего диалога!

В других городах
Октябрь
15 октября среда
19:30
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 2000 ₽

