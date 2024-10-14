Спектакль Только для женщин

Только для женщин: комедия о самоспасении

Шесть сталеваров, потерявшие работу, проводят дни в баре, утопая в отчаянии. Их жизни, лишённые радости и любви, кажутся бесконечной чередой серых дней. Но неожиданно, реклама мужского стриптиза вдохновляет их на решительный шаг — создать собственное стрип-шоу. Спектакль, поставленный по пьесе А. Маккартена, С. Синклэра и Ж. Коллара, получил премию «Мольер» и завоевал мировую известность под названием «Ladies' Night». В Новосибирске он приобрёл славу за свою актуальность и обаяние, вдохновляя зрителей на преодоление трудностей.

Подвиг обычных мужчин

Герои спектакля, обычные мужчины, находят в себе силы изменить свою судьбу. Их история напоминает подвиг Барона Мюнхгаузена и доказывает, что для героизма не нужно быть суперменом. Их стремление к преображению и успеху — это история о том, как гадкие утята превращаются в прекрасных лебедей, и о том, как каждый может стать создателем своего счастья.