Только для женщин
Киноафиша Только для женщин

Спектакль Только для женщин

Новосибирская версия известной пьесы про сталеваров, превратившихся в стриптизеров 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Только для женщин: комедия о самоспасении

Шесть сталеваров, потерявшие работу, проводят дни в баре, утопая в отчаянии. Их жизни, лишённые радости и любви, кажутся бесконечной чередой серых дней. Но неожиданно, реклама мужского стриптиза вдохновляет их на решительный шаг — создать собственное стрип-шоу. Спектакль, поставленный по пьесе А. Маккартена, С. Синклэра и Ж. Коллара, получил премию «Мольер» и завоевал мировую известность под названием «Ladies' Night». В Новосибирске он приобрёл славу за свою актуальность и обаяние, вдохновляя зрителей на преодоление трудностей.

Подвиг обычных мужчин

Герои спектакля, обычные мужчины, находят в себе силы изменить свою судьбу. Их история напоминает подвиг Барона Мюнхгаузена и доказывает, что для героизма не нужно быть суперменом. Их стремление к преображению и успеху — это история о том, как гадкие утята превращаются в прекрасных лебедей, и о том, как каждый может стать создателем своего счастья.

Режиссер
Владимир Золотарь
В ролях
Виктор Жлудов
Александр Поляков
Михаил Селезнев
Камиль Кунгуров
Андрей Черных

Расписание

В других городах

Новосибирск, 14 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 500 ₽
Новосибирск, 23 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 500 ₽
Новосибирск, 24 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Только для женщин Только для женщин

Новости
Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске?
Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске? Новогодние ёлки в Новосибирске начинаются задолго до самого Нового года. Хотя в декабре здесь всегда много снега, главное — это волшебная атмосфера, которая царит на новогодних спектаклях. Найти развлечение на новогодние каникулы в Новосибирске очень легко. Если вы хотите ощутить настоящее чудо и зарядиться праздничным настроением, то отправляйтесь в театр! Здесь вас ждут красочные шоу, захватывающие истории и, конечно, незабываемые встречи с любимыми героями. Лучшие новогодние спектакли в Новосибирске для похода с детьми, с семьей и с друзьями в нашей новой подборке.
Написать
14 октября 2024 06:09
