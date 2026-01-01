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Только для женщин
Киноафиша Только для женщин

Спектакль Только для женщин

Постановка
Свердловский театр драмы 18+
Продолжительность 160 минут
Возраст 18+

О спектакле

Шоу только для женщин в Свердловском академическом театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы пройдет спектакль в двух действиях под названием «Только для женщин». В центре сюжета — шесть сталеваров, оказавшихся без работы в маленьком городе. В условиях полной безысходности мужчины ищут способы заработка, ведь единственное предприятие — местный металлургический комбинат — закрылся.

Судьба шестерых друзей меняется, когда они натыкаются на рекламу мужского стриптиза. Этот вид развлечения, абсолютно новый для их захолустного городка, обещает немалые доходы. Опьяняющие перспективы вдохновляют мужчин организовать собственное шоу, и история начинает разворачиваться с неожиданными поворотами.

Спектакль понравится любителям социальной драмы и тем, кто ценит неожиданные сюжетные ходы. Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого и эмоционального представления.

 

Фотографии

Только для женщин Только для женщин Только для женщин Только для женщин
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