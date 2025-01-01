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Только Черные Комики

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Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Вечер юмора в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендап-комедии в Stand Up Store Moscow! Это уникальное мероприятие обещает зарядить вас позитивом и хорошим настроением. На сцене выступят талантливые комики, которые поделятся своими остроумными наблюдениями и забавными историями.

Уникальная возможность

Стендап-комедия — это не просто жанр, это искусство рассказывать истории, которое способно вызвать бурю эмоций. Каждый из выступающих привнесет свою неповторимую энергетику и стиль. Вы сможете насладиться не только смехом, но и оригинальными сюжетами, которые сделают ваш вечер незабываемым.

Что вас ждет?

Вы увидите разнообразие тем и шуток, охватывающих повседневную жизнь, отношения и социальные вопросы. Это отличная возможность не только порадоваться, но и задуматься над знакомыми ситуациями, поданными с юмором.

Особенности мероприятия

Stand Up Store Moscow известен своей уютной атмосферой и комфортными условиями для зрителей. Здесь каждый найдет для себя идеальное место, чтобы насладиться выступлениями комиков. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Дата и время

Следите за расписанием мероприятий на официальном сайте, чтобы не пропустить интересные выступления и специальные гости. Подобные мероприятия проходят регулярно, и каждое из них уникально.

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и хорошего юмора. Будем рады видеть вас в Stand Up Store Moscow!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Open mic: опытные комики
18+
Юмор
Open mic: опытные комики
22 августа в 20:00 Penta
от 550 ₽
12+
Классическая музыка
Перкуссионное шоу «Legendary Soundtracks»
8 августа в 21:00 МССМШ им. Гнесиных
от 1000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
29 августа в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
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