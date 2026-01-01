Оповещения от Киноафиши
Только Богу слава
12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка, которая объединяет: концерт в Камерном зале Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт, который привнесет в жизнь зрителей атмосферу классической музыки. В программе звучат произведения выдающихся композиторов, среди которых Букстехуде, ван ден Керкховен, Корретт, Бах, Таривердиев, Зорге, Бонефаас, Каринди и Ланкетуи.

Выступит известный органист Жан-Пьер Стайверс из Нидерландов, который подарит зрителям незабываемые моменты. Его мастерство исполнения органной музыки обеспечит погружение в мир классических мелодий, которые, безусловно, порадуют всех любителей органной инструменталики.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу живого исполнения!

 

Март
3 марта вторник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 600 ₽

