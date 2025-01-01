Только Бах

Меню
Вечер с Бахом в храме святого Людовика

В этот вечер в храме святого Людовика произойдёт редкая смена ролей: «голос» храма — орган — уступит сцену бархатному тембру альта. Мы проведём вечер с одним композитором, одним исполнителем и тремя шедеврами.

Под сводами старейшего католического храма Москвы родится камерная исповедь без слов, где Бах открывается в самом тёплом струнном регистре, близком к человеческому голосу. Программа этого вечера — путь от светлой ясности к внутреннему драматизму и философскому катарсису.

Программа вечера

На альте танцевальные ритмы сюиты и чаконы становятся шагами памяти. Венец вечера — Чакона ре минор: монументальные вариации на неизменный басовый оборот. Это произведение сочетает архитектурную мощь и человеческую речь, обращая на себя внимание темами траура, надежды и просветления.

В одном произведении Бах соединяет танец, хорал, фантазию и фугу. На альте Чакона обретает редкую теплоту и «земную» плоть звучания, сохраняя величие формы. Альт, находящийся между скрипкой и виолончелью, идеально подходит для баховского «inner voice», внутреннего голоса музыки.

Звуки и акустика храма

В акустике храма этот тембр раскрывается мягко и объёмно. Приходите услышать, как по-новому зазвучит великий Бах, когда орган молчит, а говорит альт. Атмосфера старейшего католического храма Москвы сделает эту встречу особенно интимной.

25 октября
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Советский джаз
0+
Джаз
Советский джаз
18 ноября в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Мираж
12+
Поп
Мираж
5 января в 19:30 Фольклорный центр «Москва»
от 2000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
7 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
