Только Бах. Вечер органной музыки

Концерт «Только Бах» с Еленой Приваловой в Храме Святого Людовика

24 марта в храме святого Людовика состоится вечер абсолютной сосредоточенности: концерт «Только Бах» в исполнении лауреата премии «Органист года 2021» Елены Приваловой. Она признана одной из самых глубоких и вдумчивых органисток современности.

В этом концерте не будет привычной подборки «лучших страниц» — лишь цельное и строгое музыкальное высказывание. Не каждый композитор способен выдержать формат концертной монографий, но Иоганн Себастьян Бах — редкое исключение. В марте, когда весь музыкальный мир отмечает день его рождения, особенно четко ощущается, почему его музыка остается опорой: в ней нет суеты, нет лишних слов, но есть ясность и внутренняя сила.

Программа концерта

Концерт откроется Прелюдией и фугой си минор — произведением, наполненным сдержанной скорбью. Эта тональность у Баха часто ассоциируется с предельно серьёзными состояниями человеческого духа. Финалом станет Прелюдия и фуга ми минор, более многогранно отражающая сложность и полноту переживаний. Таким образом, эти два сочинения берут на себя роль рамки вечера, ведя зрителя от тишины и строгости к внутреннему движению и свету.

Между ними будут звучать хоральные прелюдии и дуэты из III тома «Клавирных упражнений», известного как «Органная месса». В этих произведениях Бах глубоко размышляет о вере, выражая свои мысли через форму и звук. Музыка «Десяти заповедей» и хоралы Wir glauben all an einen Gott будут звучать спокойно и ясно, без пафоса, как зрелое размышление.

Уникальное исполнение

Этот концерт подарит зрителям глубину смысла без лишних внешних эффектов. Исполнение Елены Приваловой отличается редким качеством — умением говорить с залом негромко, но точно.