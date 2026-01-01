Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Только Бах. Вечер органной музыки
Билеты от 500₽
Киноафиша Только Бах. Вечер органной музыки

Только Бах. Вечер органной музыки

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт «Только Бах» с Еленой Приваловой в Храме Святого Людовика

24 марта в храме святого Людовика состоится вечер абсолютной сосредоточенности: концерт «Только Бах» в исполнении лауреата премии «Органист года 2021» Елены Приваловой. Она признана одной из самых глубоких и вдумчивых органисток современности.

В этом концерте не будет привычной подборки «лучших страниц» — лишь цельное и строгое музыкальное высказывание. Не каждый композитор способен выдержать формат концертной монографий, но Иоганн Себастьян Бах — редкое исключение. В марте, когда весь музыкальный мир отмечает день его рождения, особенно четко ощущается, почему его музыка остается опорой: в ней нет суеты, нет лишних слов, но есть ясность и внутренняя сила.

Программа концерта

Концерт откроется Прелюдией и фугой си минор — произведением, наполненным сдержанной скорбью. Эта тональность у Баха часто ассоциируется с предельно серьёзными состояниями человеческого духа. Финалом станет Прелюдия и фуга ми минор, более многогранно отражающая сложность и полноту переживаний. Таким образом, эти два сочинения берут на себя роль рамки вечера, ведя зрителя от тишины и строгости к внутреннему движению и свету.

Между ними будут звучать хоральные прелюдии и дуэты из III тома «Клавирных упражнений», известного как «Органная месса». В этих произведениях Бах глубоко размышляет о вере, выражая свои мысли через форму и звук. Музыка «Десяти заповедей» и хоралы Wir glauben all an einen Gott будут звучать спокойно и ясно, без пафоса, как зрелое размышление.

Уникальное исполнение

Этот концерт подарит зрителям глубину смысла без лишних внешних эффектов. Исполнение Елены Приваловой отличается редким качеством — умением говорить с залом негромко, но точно.

Купить билет на концерт Только Бах. Вечер органной музыки

Помощь с билетами
Март
24 марта вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
26 мая в 19:30 Comedy Hall
от 990 ₽
Линда
18+
Инди
Линда
27 августа в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
2 апреля в 21:00 Standup Café
от 550 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше