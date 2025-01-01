Токсичный ансамбль лягухо: Первый сольный концерт в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на уникальное событие — первый сольный концерт Токсичного ансамбля лягухо в клубе 16 тонн. Это не просто концерт, а настоящий рейв во имя продуктивной работы!

Корпоративный экстаз

Под девизом «Любимый концерт начальника и сотрудника» мы представим главные хиты, которые поднимут настроение и укрепят командный дух. В программе — от веселой баллады про кофе до гимна о дедлайнах и начальниках. Здесь каждый найдет что-то близкое!

Диджей-сет от Ивана Дурака

На сцене зажжет DJ Иван Дурак, который представит народный фолк в рейв-аранжировке. Его сет создаст неповторимую атмосферу веселья и танцев. Готовьтесь к коллективному корпоративному экстазу!

Тимбилдинг с весельем

Не обойдется и без легкой HR-проверки, но это только добавит острых ощущений. Присоединяйтесь к нам на этот знатный тимбилдинг и зарядитесь позитивом!