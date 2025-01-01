Спектакль Ток времени: в начале была волна

В рамках пост-программы фестиваля "Digital Rain" Сергей Благодетелев, известный петербургский художник по информации, представит лекцию и аудиовизуальный перформанс. В центре внимания — его уникальная информационная скульптура "Ток времени", оживающая с помощью света и звука в режиме реального времени.
"Ток времени" — это медиа-объект, представляющий собой множество "выращенных звуком" световых лучей, сплетённых в единую форму. Каждое сердцебиение скульптуры отражает текущее время и погодные изменения окружающей среды. Этот проект открывает новую веху в творчестве Благодетелева, где тонкий программный код соединяется с изысканной эстетикой.
Сергей Благодетелев разработал собственное программное обеспечение "Информационный синтезатор", позволяющее создавать аудитории новые зрительные и звуковые впечатления, синхронизируясь на уровне наносекунд. Долгое время он работал в андерграунд-эстетике и создавал световые инсталляции для крупных рейвов. В 2025 году его работы были представлены на таких фестивалях, как Нур, Gamma Performance и Outline, где он выступал с live-сетами и создавал аудиовизуальные лазерные инсталляции.
27 ноября в Медиацентре Новой сцены состоится мероприятие, в ходе которого скульптура "Ток времени" станет основой аудиовизуального выступления. Структура мероприятия включает:
Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где слияние искусства, технологии и философии создаёт незабываемые впечатления.