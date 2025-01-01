Спектакль Todes

Театр Аллы Духовой Todes на летних гастролях

Театр Аллы Духовой Todes отправляется в летний гастрольный тур! Уникальные постановки смогут увидеть зрители в 16 городах России. Это лето пройдет под знаком танца, и артисты театра готовятся к настоящему культурному событию этого сезона.

Подарок зрителям

Создатель и художественный руководитель Todes, Алла Духова, отметила: «Летние гастроли театра — это наш подарок тем зрителям, которые не могут попасть на спектакли театра Todes в Москве. 16 городов, 16 искромётных выступлений — уверены, каждое станет ярким и незабываемым впечатлением этого лета».

Уникальный стиль и хореография

Спектакли театра Todes представляют собой захватывающий микс танцевальных стилей, ярких костюмов и уникальной хореографии. Благодаря своему неповторимому танцевальному почерку, театр Todes известен по всему миру.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого танцевального события, которое стирает границы и объединяет сердца. Станьте свидетелем магии танца, которая завораживает зрителей из разных уголков страны.