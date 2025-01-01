Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Todes
Киноафиша Todes

Спектакль Todes

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театр Аллы Духовой Todes на летних гастролях

Театр Аллы Духовой Todes отправляется в летний гастрольный тур! Уникальные постановки смогут увидеть зрители в 16 городах России. Это лето пройдет под знаком танца, и артисты театра готовятся к настоящему культурному событию этого сезона.

Подарок зрителям

Создатель и художественный руководитель Todes, Алла Духова, отметила: «Летние гастроли театра — это наш подарок тем зрителям, которые не могут попасть на спектакли театра Todes в Москве. 16 городов, 16 искромётных выступлений — уверены, каждое станет ярким и незабываемым впечатлением этого лета».

Уникальный стиль и хореография

Спектакли театра Todes представляют собой захватывающий микс танцевальных стилей, ярких костюмов и уникальной хореографии. Благодаря своему неповторимому танцевальному почерку, театр Todes известен по всему миру.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого танцевального события, которое стирает границы и объединяет сердца. Станьте свидетелем магии танца, которая завораживает зрителей из разных уголков страны.

Купить билет на спектакль Todes

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
18:00
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Золушка
0+
Балет
Золушка
8 января в 13:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Гуси-лебеди
0+
Детский Кукольный
Гуси-лебеди
26 ноября в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 600 ₽
Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
0+
Детский Кукольный Детские елки
Новогоднее шоу «Бременские музыканты»
23 декабря в 15:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше