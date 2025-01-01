Спектакль Todd

Мюзикл "TODD": новое прочтение лондонской легенды

Не верь ушам, а верь глазам своим. "TODD" необходимо увидеть хотя бы один раз, чтобы потом возвращаться к нему снова и снова. Этот рок-мюзикл не является слащавым развлечением "на один раз с попкорном". Это совершенно новое прочтение старинной лондонской легенды о брадобрее Суини Тодде и увлекательное путешествие в мир вечных гамлетовских вопросов и шекспировских страстей.

О чем "TODD"?

Спектакль, по словам Михаила Горшенёва, автора идеи и одного из создателей постановки, "наполовину смешной, наполовину драматической" — это "история о страданиях человека". Здесь идут речь о предательстве, любви, страсти и надежде, об ужасах мести и правде, переплетенных с глубокими чувствами.

История Суини Тодда

История Суини Тодда, о реальности личности которого историки спорят до сих пор, вдохновила множество художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. Знаменитые бродвейские театры и оперные дома вроде Royal Opera House и The New York City Opera вновь и вновь обращаются к этой мрачной легенде.

Сложное многослойное повествование

"TODD" — это уникальная театрально-музыкальная постановка, представляющая из себя сложное многоуровневое повествование: драматическое, музыкальное и пластическое. Драматическое действо гармонично сочетает вокально-музыкальные эпизоды и хореографические элементы, включая трюки.

Музыка и аудио-версия спектакля

Ключевую роль в мюзикле играют вокальные композиции, названные "зонгами", в духе "Трёхгрошёвой оперы" Бертольда Брехта. Для отечественной постановки было написано новое либретто, а Михаил Горшенёв создал музыкальную партитуру всего спектакля. Песни, входящие в саундтрек "TODD", легли в основу двух последних номерных альбомов группы "Король и Шут".

Аудио-версию спектакля с голосом Вениамина Смехова, легендарного советского актёра, рекомендуется прослушать перед просмотром мюзикла. Это поможет лучше понять сюжет и получить максимум удовольствия от представления.

Живое музыкальное сопровождение

Спектакль "TODD" идет под живое музыкальное сопровождение музыкантов "Король и Шут", которые находятся на сцене за эффектной стеклянной стеной, являющейся частью декораций. Не пропустите возможность погрузиться в завораживающий мир Суини Тодда!