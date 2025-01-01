Меню
Постановка
Мой театр 12+
Режиссер Софья Овсянникова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Исследуя себя: новый спектакль театральной школы "Белая чайка"

Каждый день мы движемся из точки А в точку Б. Мы выходим из дома, стремимся на работу, в магазин или в другой город. Но за этими привычными маршрутами скрываются более глубокие вопросы: кто мы на самом деле? Как найти свою точку "Я"?

В новом спектакле театральной школы «Белая чайка» группа экспериментального театра приглашает зрителей в удивительное путешествие самопознания. Под руководством режиссера Софьи Овсянниковой и педагога Ксении Трофимовой, участники спектакля исследуют различные временные и пространственные плоскости, чтобы утвердить свое "Я" в этом мире.

О спектакле

Спектакль представляет собой уникальный опыт, в котором принимают участие как профессиональные артисты, так и любители, объединившиеся под одной идеей — исследовать сложные грани человеческого существования. Каждый из актеров привносит в постановку свою страсть и уникальный взгляд на мир.

Интересные факты

  • Театральная школа "Белая чайка" известна своими инновационными подходами к традиционному театру.
  • Спектакль будет представлен в формате, который сочетает в себе элементы драмы, танца и современного искусства, что делает его особенно актуальным для молодежной аудитории.
  • В ходе постановки зрители смогут участвовать в интерактивных элементах, что добавляет уникальности каждому показу.

Не упустите возможность погрузиться в мир самопознания и открытий. Приходите на спектакль театральной школы "Белая чайка" и найдите свое "Я" вместе с нами!

