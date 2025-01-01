Меню
Спектакль Точка возврата

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Точка возврата». Трогательная история и матери и сыне

Антреприза Людмилы Никитиной представляет спектакль «Точка возврата» по пьесе Александра Строганова. Это трогательная история о матери и сыне, которые отчаянно пытаются найти друг друга в сюрреалистическом мире, похожем на жизнь.

Линейка эмоций

Спектакль исследует путь от принятия к взрослению и от прощения к любви. Главные герои пытаются вернуться в ту самую точку, с которой все пошло не так, и исправить допущенные ошибки. Возможно ли это? Каковы последствия попыток залечить раны и начать все сначала?

Создатели спектакля

Автор пьесы, Александр Строганов, не только драматург и поэт, но и доктор медицинских наук. Он является доцентом кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета. Строганов создал уникальное направление в психотерапии — трансдраматическую терапию, сочетающую театральные практики с методами психотерапии.

Каст и команда

  • Нора – Мария Васильева
  • Борис – Валентин Воробьев
  • Режиссер – Людмила Никитина
  • Сценография – Денис Михневич
  • Художник по свету – Ася Махалова

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая заставит вас задуматься о важнейших вопросах жизни и человеческих взаимоотношений!

Фотографии

