То самое свидание. Lumisfera

Концерт оркестра Lumisfera в Гранд Холл Сибирь

В Гранд Холл Сибирь пройдет концерт оркестра Lumisfera, который порадует зрителей музыкальными произведениями, создающими особенное настроение. В программе:

Фриц Крейслер – Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни

Нино Рота – "A Time for Us" из фильма "Ромео и Джульетта"

Эннио Морриконе – "Le Professionnel" из фильма "Профессионал"

Людовико Эйнауди – Experience

Ханс Циммер – "Cornfield Chase" из фильма "Интерстеллар"

Эмоции и искренность в каждом аккорде

Концерт обещает запомниться тем, кто ценит эмоциональные музыкальные вечера. Lumisfera зарекомендовала себя как лидер в индустрии концертов при свечах. За два года они провели более 400 концертов в свыше 40 городах, собрав более 500 000 зрителей, среди которых известные деятели культуры, такие как Константин Хабенский и Ирина Хакамада.

Атмосфера заботы и качества

Lumisfera — это не просто концерт, это уникальный опыт. 3000 свечей, высокий уровень исполнения и авторские аранжировки создают неповторимую атмосферу. Каждый концерт включает фотозону с профессиональным фотографом, продуманный дресс-код, конферанс и услуги хостес, что делает посещение мероприятия целостным культурным событием.

Программа «То самое свидание»

«То самое свидание» — это самая тёплая программа Lumisfera, созданная как идеальный подарок для близких. Культовые композиции Людовико Эйнауди и Нино Роты, а также эмоциональные мелодии Энио Морриконе в исполнении оркестра и вокалистов создадут атмосферу близости и радостного ожидания весны.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным событием!