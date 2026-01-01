То самое свидание. Lumisfera

В Гранд Холл Сибирь пройдет концерт оркестра Lumisfera, который порадует зрителей музыкальными произведениями, создающими особенное настроение. В программе:
Концерт обещает запомниться тем, кто ценит эмоциональные музыкальные вечера. Lumisfera зарекомендовала себя как лидер в индустрии концертов при свечах. За два года они провели более 400 концертов в свыше 40 городах, собрав более 500 000 зрителей, среди которых известные деятели культуры, такие как Константин Хабенский и Ирина Хакамада.
Lumisfera — это не просто концерт, это уникальный опыт. 3000 свечей, высокий уровень исполнения и авторские аранжировки создают неповторимую атмосферу. Каждый концерт включает фотозону с профессиональным фотографом, продуманный дресс-код, конферанс и услуги хостес, что делает посещение мероприятия целостным культурным событием.
«То самое свидание» — это самая тёплая программа Lumisfera, созданная как идеальный подарок для близких. Культовые композиции Людовико Эйнауди и Нино Роты, а также эмоциональные мелодии Энио Морриконе в исполнении оркестра и вокалистов создадут атмосферу близости и радостного ожидания весны.
Не упустите возможность насладиться этим замечательным событием!