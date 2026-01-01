Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
То самое свидание. Lumisfera
Киноафиша То самое свидание. Lumisfera

То самое свидание. Lumisfera

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер музыки и света с Lumisfera

Сейчас самое время для того самого свидания — вечера, где под сиянием тысяч свечей музыка создаёт особенное настроение. Неповторимая атмосфера вечера Lumisfera делает чувства глубже и позволяет каждому зрителю пережить важное событие по-своему: эмоционально и искренне.

Этот концерт — пространство, в котором необязательно быть вдвоём. Важно лишь остановиться и услышать то, что давно хотелось почувствовать. В сиянии тысяч свечей вечер станет событием, которое сохранится в вашей памяти, возможно, даст повод для признания, появление новой мечты или просто вернёт важное чувство.

Музыкальная программа

В программе вечера:

  • Фриц Крейслер — Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни
  • Нино Рота — “A Time for Us” из фильма «Ромео и Джульетта»
  • Эннио Морриконе — “Le Professionnel” из фильма «Профессионал»
  • Людовико Эйнауди — Experience
  • Ханс Циммер — "Cornfield Chase" из фильма «Интерстеллар»

Исполнитель»

Концерт будет представлен основным составом оркестра Lumisfera. Ожидайте вечер, который запомнится своей уникальной атмосферой и положительными эмоциями.

Купить билет на концерт То самое свидание. Lumisfera

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2100 ₽
8 марта воскресенье
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2200 ₽
21:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2000 ₽

Фотографии

То самое свидание. Lumisfera То самое свидание. Lumisfera

В ближайшие дни

Hofmannita
16+
Поп
Hofmannita
18 мая в 20:00 Сигнал
Билеты
Мэйби Бэйби
16+
Поп Хип-хоп
Мэйби Бэйби
28 февраля в 20:00 Сигнал
от 1980 ₽
Нидаль Абу-Газале
18+
Юмор
Нидаль Абу-Газале
22 мая в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше