То самое свидание. Lumisfera

Вечер музыки и света с Lumisfera

Сейчас самое время для того самого свидания — вечера, где под сиянием тысяч свечей музыка создаёт особенное настроение. Неповторимая атмосфера вечера Lumisfera делает чувства глубже и позволяет каждому зрителю пережить важное событие по-своему: эмоционально и искренне.

Этот концерт — пространство, в котором необязательно быть вдвоём. Важно лишь остановиться и услышать то, что давно хотелось почувствовать. В сиянии тысяч свечей вечер станет событием, которое сохранится в вашей памяти, возможно, даст повод для признания, появление новой мечты или просто вернёт важное чувство.

Музыкальная программа

В программе вечера:

Фриц Крейслер — Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни

Нино Рота — “A Time for Us” из фильма «Ромео и Джульетта»

Эннио Морриконе — “Le Professionnel” из фильма «Профессионал»

Людовико Эйнауди — Experience

Ханс Циммер — "Cornfield Chase" из фильма «Интерстеллар»

Исполнитель»

Концерт будет представлен основным составом оркестра Lumisfera. Ожидайте вечер, который запомнится своей уникальной атмосферой и положительными эмоциями.