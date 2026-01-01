Оповещения от Киноафиши
То самое свидание. Lumisfera

6+
Возраст 6+

О концерте

Коцерт при свечах Lumisfera в Челябинске

Приглашаем вас на уникальный вечер, где под сиянием тысяч свечей музыка создаёт атмосферу, способную затронуть каждое сердце. Концерт Lumisfera — это не просто музыкальное событие, а возможность остановиться и ощутить то, что давно хотели почувствовать.

Этот концерт — пространство для личных переживаний и эмоций. Каждый зритель находит здесь своё счастье, а музыкальные произведения вызывают яркие воспоминания и нежные чувства. Вечер становится особенным и запоминающимся, словно сохранившись на киноплёнке памяти.

Что вас ожидает в программе

В программе вечера звучат произведения известных композиторов:

  • Фриц Крейслер — «Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни»
  • Nino Rota — «A Time for Us» из фильма «Ромео и Джульетта»
  • Эннио Морриконе — «Le Professionnel» из кинофильма «Профессионал»
  • Людовико Эйнауди — «Experience»
  • Ханс Циммер — «Cornfield Chase» из фильма «Интерстеллар»

Основной состав оркестра Lumisfera

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера! Запомните: здесь каждый найдет свое личное свидание — тихое, светлое и незабываемое.

Март
12 марта четверг
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1700 ₽

Фотографии

То самое свидание. Lumisfera То самое свидание. Lumisfera

