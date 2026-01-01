То самое свидание. Lumisfera. Екатеринбург

Музыкальный вечер Lumisfera в Екатеринбурге

В МТС Live Холле Екатеринбург пройдет незабываемый концерт оркестра Lumisfera. В сиянии тысяч свечей музыка создаст особенное настроение, а атмосфера вечера перенесет вас в мир глубоких чувств. В программе — произведения Фрица Крейслера, Нино Роты, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди и Ханса Циммера.

Это идеальный вечер, чтобы остановиться и услышать свои эмоции. Здесь нет необходимости быть вдвоем: важно лишь позволить своим чувствам проявиться. Концерт превращается в пространство, где каждый переживает уникальное событие — эмоционально и искренне.

Сияние свечей создаст атмосферу, которая останется в памяти надолго. Возможно, этот вечер вдохновит вас на признание, новую мечту или просто вернет важное чувство. Lumisfera — это ваше тихое, светлое и запоминающееся свидание с музыкой.

Программа концерта: