То самое свидание. Lumisfera. Екатеринбург
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер Lumisfera в Екатеринбурге

В МТС Live Холле Екатеринбург пройдет незабываемый концерт оркестра Lumisfera. В сиянии тысяч свечей музыка создаст особенное настроение, а атмосфера вечера перенесет вас в мир глубоких чувств. В программе — произведения Фрица Крейслера, Нино Роты, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди и Ханса Циммера.

Это идеальный вечер, чтобы остановиться и услышать свои эмоции. Здесь нет необходимости быть вдвоем: важно лишь позволить своим чувствам проявиться. Концерт превращается в пространство, где каждый переживает уникальное событие — эмоционально и искренне.

Сияние свечей создаст атмосферу, которая останется в памяти надолго. Возможно, этот вечер вдохновит вас на признание, новую мечту или просто вернет важное чувство. Lumisfera — это ваше тихое, светлое и запоминающееся свидание с музыкой.

Программа концерта:

  • Фриц Крейслер — Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни
  • Нино Рота — «A Time for Us» из фильма «Ромео и Джульетта»
  • Эннио Морриконе — «Le Professionnel» из фильма «Профессионал»
  • Людовико Эйнауди — Experience
  • Ханс Циммер — «Cornfield Chase» из фильма «Интерстеллар»

 

Март
3 марта вторник
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 3400 ₽

Фотографии

