Моноспектакль «То, чего нет» — история о любви и масках

Приглашаем вас на автобиографический иммерсивный коллаж «То, чего нет» в исполнении артистки Ольги Постоноговой. Это уникальный моноспектакль раскрывает историю Зинаиды Гиппиус — женщины, которая вечно искала настоящую любовь.

Зинаида Гиппиус: эпатаж и уязвимость

Зинаида Гиппиус была известна своим необычным стилем: она носила мужские костюмы, курила папиросы и принимала гостей в ванной. К ней испытывали как страх, так и восторг. Но за маской эпатажной женщины скрывалась простая, детская жажда: найти любовь, которая «связывает небо и землю». Она обращалась к Горькому с вопросом: «Ну, что вы обо мне думаете?» — демонстрируя свои внутренние переживания.

Сюжет моноспектакля

Моноспектакль «То, чего нет» исследует, как Зинаида Гиппиус стала жертвой своей собственной игры. Эпатаж, который она демонстрировала на публике, превращается в крик души, остающийся неуслышанным.

Создатели спектакля

Автор идеи и режиссёр: Ольга Постоногова.

Хореограф: Наталья Коротаева.

В ролях: Ольга Постоногова.

Не упустите шанс прикоснуться к миру одной из самых ярких личностей своей эпохи и задуматься о сущности любви. Ждем вас на спектакле!