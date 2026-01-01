Оповещения от Киноафиши
Тьма египетская
Билеты от 800₽
Киноафиша Тьма египетская

Спектакль Тьма египетская

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль по Булгакову: тайны медицины и человеческой души

Башкирский государственный театр кукол впервые обращается к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Зрители смогут погрузиться в атмосферу России начала 20-го века.

Действие происходит в глухой деревне, где молодой доктор, только что окончивший институт, приходит на службу в сельскую больницу. Вскоре он сталкивается с трудностями, необъяснимыми явлениями и моральными терзаниями.

Каждый пациент — это своеобразное отражение человеческой души, стремящейся понять, что значит быть живым. Спектакль наполнен поэтическим языком и элементами магического реализма, характерными для Булгакова.

Яркая актерская игра и завораживающая музыка Шарля Гуно создают уникальную атмосферу, полную напряжения и эмоций. Не упустите возможность открыть для себя тайны, которые скрывает медицина и человеческое сердце! Приходите на спектакль и станьте частью этой необычной истории.

Купить билет на спектакль Тьма египетская

Помощь с билетами
Апрель
13 апреля понедельник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

Фотографии

