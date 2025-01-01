Меню
Тлек Адилбай
Киноафиша Тлек Адилбай

Тлек Адилбай

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тлек Адилбай с сольным стендап-концертом в Пространстве Yushin Brothers

Не упустите уникальную возможность увидеть Тлека Адилбая на его сольном стендап-концерте! Это событие обещает быть ярким и запоминающимся. Тлек - талантливый комик, который уже завоевал сердца зрителей своими остроумными шутками и искренними историями из жизни.

О концерте

Тлек Адилбай известен своим уникальным стилем и чувством юмора, которое легко находит отклик в сердцах зрителей. Его творчество сочетает в себе как бытовые шутки, так и глубокие размышления о жизни, что делает каждый его концерт настоящим театром эмоций.

Что ожидать

На концерте можно ожидать уникальные задумки, юмористические истории и интерактивные элементы, когда зрители смогут активно участвовать в процессе. Это не просто шоу — это настоящая встреча с комиком, который умеет слушать и реагировать на зрителей.

Полезная информация

Для удобства зрителей в Пространстве Yushin Brothers предусмотрены комфортные места и дружелюбная атмосфера. Рекомендуется заранее приобрести билеты, так как интерес к концерту высок, и места могут быстро закончиться.

Не пропустите возможность зарядиться положительными эмоциями и насладиться вечерним выступлением Тлека Адилбая!

В других городах

Красноярск, 4 сентября
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 500 ₽

