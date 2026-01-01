Спектакль Үткәнне сагынып / Вспоминая прошлое

Вспоминая прошлое: очередной выпуск проекта

В новом выпуске проекта «Вспоминая прошлое» зрителей ожидает встреча с выдающимися деятелями театра. На сцену выйдут народная артистка ТАССР, заслуженная артистка РСФСР Шахсанем Асфандиярова и заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР Ширьяздан Сарымсаков.

Творческие достижения

Шахсанем Асфандиярова — это имя знакомо всем, кто ценит татарский театр. Ее роль в сохранении культурного наследия трудно переоценить. Она не только выступает на сцене, но и активно участвует в обучении новых поколений артистов.

Ширьяздан Сарымсаков также внес значительный вклад в развитие театрального искусства. Его работы отмечены множеством наград, и каждое его появление на сцене — это событие в мире театра.

Что ожидать зрителю

Проект «Вспоминая прошлое» предлагает уникальную возможность пообщаться с легендами татарского театра и узнать о их жизненном и творческом пути. Зрители смогут насладиться интересными рассказами и воспоминаниями, а также задать вопросы героям программы.

Не упустите шанс прикоснуться к истории театра и провести время в компании выдающихся артистов!