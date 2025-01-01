Титаны барокко: Бах, Гендель, Вивальди

Величие барокко: Концерт органной музыки Фёдора Строганова

На сцене собора тебя ждет незабываемый концерт, в программе которого звучат шедевры трех великих мастеров барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Антонио Вивальди. Органист Фёдор Строганов, лауреат международных конкурсов, представит великолепный слуховой ландшафт эпохи, который поразит своей глубиной и красотой.

Музыка, полная величия

Каждое произведение в программе выбрано с особой тщательностью. Музыка Баха, Генделя и Вивальди не только восхищает, но и позволяет перенестись в атмосферу барочной эпохи, наполненной величием и торжеством. Переложения популярной классики сделают концерт доступным и близким каждому слушателю.

Исторический орган

Все произведения прозвучат на большом историческом органе собора, который сам по себе является произведением искусства. Этот инструмент с богатым звучанием подарит незабываемые эмоции и сделает концерт поистине уникальным. Не упустите шанс насладиться насыщенной палитрой звуков, которая будет царить в этом величественном пространстве.

Не пропустите!

Приходите насладиться великолепием органной музыки и познакомьтесь с шедеврами великих композиторов в исполнении талантливого музыканта. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей искусства!