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Титаник. Выжившие
Киноафиша Титаник. Выжившие

Спектакль Титаник. Выжившие

Постановка
Мосспектакль 18+
Режиссер Алексей Богачук
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Иммерсивный ужин-спектакль 

Погрузитесь в атмосферу трагической и героической ночи, ставшей поворотным моментом в истории человечества. Спектакль основан на реальных исторических документах, стенограммах допросов, мемуарах и интервью выживших пассажиров знаменитого корабля «Титаник».

История великого корабля

«Титаник», самый дорогой и непотопляемый пассажирский лайнер, во время своего первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. Ночь, вошедшая в историю как время страшных потерь и невероятных испытаний человеческого духа.

Уникальное путешествие во времени

Иммерсивный спектакль с элементами тренинга приглашает вас стать частью истории. Вы будете не просто зрителями, а активными участниками, переживающими те страшные события и личные драмы, которые навсегда изменили жизни выживших.

Фуршет и атмосфера усадьбы

Путешествие начнется до спектакля, с фуршета от шеф-повара Константина Гурина (white rabbit) и бокала игристого, под музыку Юлии Петровой, играющей на старинном немецком пианино в усадьбе 19 века Шувалова.

Вечер, наполненный историей

  • Начало в 20:00
  • Фуршет и музыкальное сопровождение
  • Иммерсивный спектакль с вашим участием

Это не просто ужин, а настоящее путешествие в историю, в котором каждый гость сыграет свою роль в сюжете трагедии и спасения на борту «Титаника».

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