Иммерсивный ужин-спектакль

Погрузитесь в атмосферу трагической и героической ночи, ставшей поворотным моментом в истории человечества. Спектакль основан на реальных исторических документах, стенограммах допросов, мемуарах и интервью выживших пассажиров знаменитого корабля «Титаник».

История великого корабля

«Титаник», самый дорогой и непотопляемый пассажирский лайнер, во время своего первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. Ночь, вошедшая в историю как время страшных потерь и невероятных испытаний человеческого духа.

Уникальное путешествие во времени

Иммерсивный спектакль с элементами тренинга приглашает вас стать частью истории. Вы будете не просто зрителями, а активными участниками, переживающими те страшные события и личные драмы, которые навсегда изменили жизни выживших.

Фуршет и атмосфера усадьбы

Путешествие начнется до спектакля, с фуршета от шеф-повара Константина Гурина (white rabbit) и бокала игристого, под музыку Юлии Петровой, играющей на старинном немецком пианино в усадьбе 19 века Шувалова.

Вечер, наполненный историей

Начало в 20:00

Фуршет и музыкальное сопровождение

Иммерсивный спектакль с вашим участием

Это не просто ужин, а настоящее путешествие в историю, в котором каждый гость сыграет свою роль в сюжете трагедии и спасения на борту «Титаника».