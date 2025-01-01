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Титаник. Комедия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Титаник. Комедия

Спектакль Титаник. Комедия

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сатирическая комедия о непотопляемом корабле

Приглашаем зрителей на уникальное театральное событие — сатирическую комедию в стиле Stand-Up-кабаре! Этот спектакль с фирменной легкостью и иронией раскроет известную историю о великом, непотопляемом корабле, проводя параллели с нашей повседневной жизнью.

О чем спектакль?

В центре сюжета — легендарное событие, которое изменило представление о море и человечестве. С помощью юмора и остроумных наблюдений, авторы спектакля поднимают важные вопросы о смелости, неосторожности и жизни в условиях риска. Зрители увидят, как привычные стереотипы сталкиваются с реальностью, а смех становится способом справиться с трудностями.

Что ожидать?

Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона. Актеры в живом исполнении передадут атмосферу кабаре, создавая незабываемые образы и ситуации. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного представления!

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных событиях, произошедших с одним из самых известных кораблей в истории.
  • Среди участников — талантливые актеры, известные своими работами в театре и кино.
  • Комедия наполнена не только юмором, но и глубокими размышлениями о человеческой природе.

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль! Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

В ролях
Максим Амельченко
Кирилл Петров
Виталий Боровик
Алексей Поляков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Титаник. Комедия Титаник. Комедия

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