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Тисту — маленький волшебник
Киноафиша Тисту — маленький волшебник

Спектакль Тисту — маленький волшебник

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Режиссер Ольга Пикколо
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по повести Мориса Дрюона «Тисту – мальчик с зелёными пальцами» в Санкт-Петербурге

Режиссёр Ольга Пикколо создала уникальную интерпретацию повести французского писателя Мориса Дрюона. Спектакль основан на глубоком и поучительном сюжете, который затрагивает тему силы любви и надежды.

Сюжет

Главный герой, маленький Тисту, отличается от своих сверстников: он не может учиться в школе, но это не огорчает его. Вместе со своим мудрым наставником, садовником Седоусом, Тисту открывает в себе удивительный дар — зелёные пальцы. Седоус объясняет ему: «Видишь ли, семена есть повсюду, на камнях, крышах и подоконниках: их никто не замечает, и семена гибнут. Но если вдруг чьи-то зеленые пальцы и доброе сердце прикоснутся к невидимым семенам, то тогда они непременно прорастут».

Друзья и чудеса

Однажды Тисту делится своим секретом с другом — пони по имени Пушистое ушко. Вместе они начинают творить настоящие чудеса, и мир вокруг них становится лучше. Спектакль показывает, что возможности каждого из нас безграничны, если их ведут свет и любовь. Тисту становится волшебником, который превращает забытые семена в цветы, что раскрывается в финале истории.

Команда спектакля

В спектакле участвуют талантливые артисты:

  • Ольга Пикколо — режиссёр, автор и ведущая спектакля
  • Владимир Маслов — вибрафон, перкуссия (лауреат международных конкурсов)
  • Иван Александров — фортепиано (лауреат международных конкурсов)
  • Вардан Арутюнян — дудук, флейта шви (лауреат международных конкурсов)
  • Александра Чекмак — флейта
  • Оксана Чунчукова — художник песочной анимации

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль, который вдохновляет и дарит надежду!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 апреля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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