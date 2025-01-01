Спектакль Тисту — маленький волшебник

Музыкальный спектакль по повести Мориса Дрюона «Тисту – мальчик с зелёными пальцами» в Санкт-Петербурге

Режиссёр Ольга Пикколо создала уникальную интерпретацию повести французского писателя Мориса Дрюона. Спектакль основан на глубоком и поучительном сюжете, который затрагивает тему силы любви и надежды.

Сюжет

Главный герой, маленький Тисту, отличается от своих сверстников: он не может учиться в школе, но это не огорчает его. Вместе со своим мудрым наставником, садовником Седоусом, Тисту открывает в себе удивительный дар — зелёные пальцы. Седоус объясняет ему: «Видишь ли, семена есть повсюду, на камнях, крышах и подоконниках: их никто не замечает, и семена гибнут. Но если вдруг чьи-то зеленые пальцы и доброе сердце прикоснутся к невидимым семенам, то тогда они непременно прорастут».

Друзья и чудеса

Однажды Тисту делится своим секретом с другом — пони по имени Пушистое ушко. Вместе они начинают творить настоящие чудеса, и мир вокруг них становится лучше. Спектакль показывает, что возможности каждого из нас безграничны, если их ведут свет и любовь. Тисту становится волшебником, который превращает забытые семена в цветы, что раскрывается в финале истории.

Команда спектакля

В спектакле участвуют талантливые артисты:

Ольга Пикколо — режиссёр, автор и ведущая спектакля

Владимир Маслов — вибрафон, перкуссия (лауреат международных конкурсов)

Иван Александров — фортепиано (лауреат международных конкурсов)

Вардан Арутюнян — дудук, флейта шви (лауреат международных конкурсов)

Александра Чекмак — флейта

Оксана Чунчукова — художник песочной анимации

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль, который вдохновляет и дарит надежду!