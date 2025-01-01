Спектакль Тишина за Рогожской заставою

Тишина за Рогожской заставою. Театр советской песни 1934-1958 годов
Театр советской песни 1934-1958 годов представляет уникальный спектакль, который перенесет зрителей в атмосферу 30-х, 40-х и 50-х годов. В этом музыкальном путешествии прозвучат песни, ставшие частью нашей истории и культуры, — советские, итальянские и американские композиции, которые наполняли старые репродукторы и звучали в залах, землянках и на праздничных улицах.
Музыка, объединяющая поколения
Песни Исаака Дунаевского, Дмитрия Покрасса, Никиты Богословского и других талантливых композиторов обретут новую жизнь в современном исполнении. Грустные и веселые, про любовь и дружбу, эти мелодии звучали в сердцах наших родителей и бабушек, а теперь передаются нам — оказывается, у них нет срока годности.
Состав актеров
- диктор: Терновский Е. П.
- домохозяйка: Седякина М. П.
- секретарь ЦК ВЛКСМ: Семичастный В. Е.
- секретарь ЦК КПСС: Хрущёв Н. С.
- секретарь ЦК ВКП(б), Генералиссимус Советского Союза: Сталин И. В.
- диктор: Левитан Ю. Б.
- преподаватель гимнастики: Гордеев Н. Л.
- артист: Рыбников Н. Н.
Выбор песен
В программе спектакля представлены произведения, которые знакомы многим:
- «За фабричной заставой» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский)
- «Прощай, красавица» (Bella Ciao) — итальянская народная песня
- Комсомольская прощальная («Дан приказ ему на запад») (Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, Михаил Исаковский)
- «Три танкиста» (Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, Борис Ласкин)
- «Лётчики-пилоты» (Лев Шварц, Аркадий Гайдар)
- «Пора в путь-дорогу...» (Василий Соловьёв-Седой, Соломон Фогельсон)
- «Бредут на север, срока огромные...» — русская народная песня
- «Одинокая гармонь» (Борис Мокроусов, Франсис Лемарк, Михаил Исаковский)
- «Тёмная ночь» (Никита Богословский, Владимир Агатов)
- «Бомбардировщики» («Мы летим, ковыляя во мгле») (Джимми Макхью, Гарольд Адамсон; русский текст: Самуил Болотин, Татьяна Сикорская)
- «Моторы пламенем объяты...» — русская народная песня
- «Песня о любви» («На тот большак») (Марк Фрадкин, Николай Доризо)
- «Случайный вальс» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский)
- «Мишка-одессит» (Модест Табачников, Владимир Дыховичный)
- «А годы летят...» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский)
- «Пиши, не забывай» (Исаак Дунаевский, Василий Лебедев-Кумач)
- «Тишина за Рогожской заставою» (Юрий Бирюков, Алексей Фатьянов)
- «Когда весна придёт – не знаю...» (Борис Мокроусов, Алексей Фатьянов)
Этот спектакль станет не просто вечерним развлечением, а значимым событием, наполненным эмоциями и ностальгией. Присоединяйтесь к музыкальному путешествию и ощутите дух времени, который объединяет прошлое и настоящее.