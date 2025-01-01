Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тишина за Рогожской заставою
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тишина за Рогожской заставою

Спектакль Тишина за Рогожской заставою

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Тишина за Рогожской заставою. Театр советской песни 1934-1958 годов

Театр советской песни 1934-1958 годов представляет уникальный спектакль, который перенесет зрителей в атмосферу 30-х, 40-х и 50-х годов. В этом музыкальном путешествии прозвучат песни, ставшие частью нашей истории и культуры, — советские, итальянские и американские композиции, которые наполняли старые репродукторы и звучали в залах, землянках и на праздничных улицах.

Музыка, объединяющая поколения

Песни Исаака Дунаевского, Дмитрия Покрасса, Никиты Богословского и других талантливых композиторов обретут новую жизнь в современном исполнении. Грустные и веселые, про любовь и дружбу, эти мелодии звучали в сердцах наших родителей и бабушек, а теперь передаются нам — оказывается, у них нет срока годности.

Состав актеров

  • диктор: Терновский Е. П.
  • домохозяйка: Седякина М. П.
  • секретарь ЦК ВЛКСМ: Семичастный В. Е.
  • секретарь ЦК КПСС: Хрущёв Н. С.
  • секретарь ЦК ВКП(б), Генералиссимус Советского Союза: Сталин И. В.
  • диктор: Левитан Ю. Б.
  • преподаватель гимнастики: Гордеев Н. Л.
  • артист: Рыбников Н. Н.

Выбор песен

В программе спектакля представлены произведения, которые знакомы многим:

  1. «За фабричной заставой» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский)
  2. «Прощай, красавица» (Bella Ciao) — итальянская народная песня
  3. Комсомольская прощальная («Дан приказ ему на запад») (Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, Михаил Исаковский)
  4. «Три танкиста» (Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, Борис Ласкин)
  5. «Лётчики-пилоты» (Лев Шварц, Аркадий Гайдар)
  6. «Пора в путь-дорогу...» (Василий Соловьёв-Седой, Соломон Фогельсон)
  7. «Бредут на север, срока огромные...» — русская народная песня
  8. «Одинокая гармонь» (Борис Мокроусов, Франсис Лемарк, Михаил Исаковский)
  9. «Тёмная ночь» (Никита Богословский, Владимир Агатов)
  10. «Бомбардировщики» («Мы летим, ковыляя во мгле») (Джимми Макхью, Гарольд Адамсон; русский текст: Самуил Болотин, Татьяна Сикорская)
  11. «Моторы пламенем объяты...» — русская народная песня
  12. «Песня о любви» («На тот большак») (Марк Фрадкин, Николай Доризо)
  13. «Случайный вальс» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский)
  14. «Мишка-одессит» (Модест Табачников, Владимир Дыховичный)
  15. «А годы летят...» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский)
  16. «Пиши, не забывай» (Исаак Дунаевский, Василий Лебедев-Кумач)
  17. «Тишина за Рогожской заставою» (Юрий Бирюков, Алексей Фатьянов)
  18. «Когда весна придёт – не знаю...» (Борис Мокроусов, Алексей Фатьянов)

Этот спектакль станет не просто вечерним развлечением, а значимым событием, наполненным эмоциями и ностальгией. Присоединяйтесь к музыкальному путешествию и ощутите дух времени, который объединяет прошлое и настоящее.

Купить билет на спектакль Тишина за Рогожской заставою

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
11 октября суббота
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1500 ₽
16 ноября воскресенье
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Босоногий мальчик
12+
Мюзикл Премьера
Босоногий мальчик
14 октября в 19:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
2 октября в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Маяковский (Дело #50)
12+
Драма
Маяковский (Дело #50)
22 октября в 19:30 Театр Российской Армии
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше