Спектакль Тишина за Рогожской заставою

Тишина за Рогожской заставою. Театр советской песни 1934-1958 годов

Театр советской песни 1934-1958 годов представляет уникальный спектакль, который перенесет зрителей в атмосферу 30-х, 40-х и 50-х годов. В этом музыкальном путешествии прозвучат песни, ставшие частью нашей истории и культуры, — советские, итальянские и американские композиции, которые наполняли старые репродукторы и звучали в залах, землянках и на праздничных улицах.

Музыка, объединяющая поколения

Песни Исаака Дунаевского, Дмитрия Покрасса, Никиты Богословского и других талантливых композиторов обретут новую жизнь в современном исполнении. Грустные и веселые, про любовь и дружбу, эти мелодии звучали в сердцах наших родителей и бабушек, а теперь передаются нам — оказывается, у них нет срока годности.

Состав актеров

диктор: Терновский Е. П.

домохозяйка: Седякина М. П.

секретарь ЦК ВЛКСМ: Семичастный В. Е.

секретарь ЦК КПСС: Хрущёв Н. С.

секретарь ЦК ВКП(б), Генералиссимус Советского Союза: Сталин И. В.

диктор: Левитан Ю. Б.

преподаватель гимнастики: Гордеев Н. Л.

артист: Рыбников Н. Н.

Выбор песен

В программе спектакля представлены произведения, которые знакомы многим:

«За фабричной заставой» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский) «Прощай, красавица» (Bella Ciao) — итальянская народная песня Комсомольская прощальная («Дан приказ ему на запад») (Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, Михаил Исаковский) «Три танкиста» (Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, Борис Ласкин) «Лётчики-пилоты» (Лев Шварц, Аркадий Гайдар) «Пора в путь-дорогу...» (Василий Соловьёв-Седой, Соломон Фогельсон) «Бредут на север, срока огромные...» — русская народная песня «Одинокая гармонь» (Борис Мокроусов, Франсис Лемарк, Михаил Исаковский) «Тёмная ночь» (Никита Богословский, Владимир Агатов) «Бомбардировщики» («Мы летим, ковыляя во мгле») (Джимми Макхью, Гарольд Адамсон; русский текст: Самуил Болотин, Татьяна Сикорская) «Моторы пламенем объяты...» — русская народная песня «Песня о любви» («На тот большак») (Марк Фрадкин, Николай Доризо) «Случайный вальс» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский) «Мишка-одессит» (Модест Табачников, Владимир Дыховичный) «А годы летят...» (Марк Фрадкин, Евгений Долматовский) «Пиши, не забывай» (Исаак Дунаевский, Василий Лебедев-Кумач) «Тишина за Рогожской заставою» (Юрий Бирюков, Алексей Фатьянов) «Когда весна придёт – не знаю...» (Борис Мокроусов, Алексей Фатьянов)

Этот спектакль станет не просто вечерним развлечением, а значимым событием, наполненным эмоциями и ностальгией. Присоединяйтесь к музыкальному путешествию и ощутите дух времени, который объединяет прошлое и настоящее.