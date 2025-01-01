Меню
Тишина за Рогожской заставою
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тишина за Рогожской заставою

Спектакль Тишина за Рогожской заставою

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Звуки памяти: возрождение культовых мелодий в Театре Елены Камбуровой

Песни 30-х, 40-х и 50-х годов — это не просто музыкальные произведения, а целая эпоха. Советские, итальянские, американские — они звучали из старых репродукторов, вполголоса пелись в землянках перед боем, гремели на праздничных майских улицах и сходу подхватывались родными за большим семейным столом.

Эмоции и воспоминания

Эти песни, военные и лагерные, грустные и веселые, о любви и дружбе, стали частью нашего культурного наследия. Их любили наши родители, наши бабушки и дедушки, а мы, кажется, знаем их с рождения. Эти мелодии — часть нашего генетического кода.

Современное звучание

Однако спектакль «Песни из прошлого» — это не просто ностальгия. Известные композиции Исаака Дунаевского, Дмитрия Покрасса, Никиты Богословского, Бориса Мокроусова и Марка Фрадкина обретают новую жизнь в современных аранжировках.

Новые таланты

В исполнении певцов и музыкантов нового поколения эти песни звучат по-новому, открывая зрителям забытые грани и эмоции. В этом спектакле ясно одно: у этих мелодий нет срока годности. Они продолжают волновать и вдохновлять, объединяя поколения.

Не упустите возможность погрузиться в музыкальный мир, который знаком и близок каждому из нас. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Александр Марченко
В ролях
Елена Веремеенко
Андрей Зверев
Евгения Курова
Татьяна Пыхонина
Александр Кольцов

Расписание

11 октября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Тишина за Рогожской заставою Тишина за Рогожской заставою Тишина за Рогожской заставою Тишина за Рогожской заставою Тишина за Рогожской заставою Тишина за Рогожской заставою Тишина за Рогожской заставою

