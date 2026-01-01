По мотивам пьесы А. Н. Островского «Не все коту масленница»

В доме вдовы Кругловой разворачивается конфликт интересов и мировоззрений. Руку ее дочери Агнии пытаются заполучить два претендента — богатый, самоуверенный купец Ахов и его бедный, но добродушный племянник Ипполит.

Ахов уверен, что богатство способно решить всё: сделает Агничку «купчихой» и окружит её роскошью. Но гордая девушка и её мать отвергают эту сделку. Уязвленный Ахов устраивает унизительную проверку: предлагает Агнии деньги за то, чтобы она в свадебном наряде подмела его двор перед всеми.

Особенности постановки

Герои, которые ищут своё место в мире: Агния олицетворяет борьбу за достоинство, а Ахов — деспотизм и высокомерие.

Агния олицетворяет борьбу за достоинство, а Ахов — деспотизм и высокомерие. Фарсовая манера: история насыщена комичными и острыми моментами, что позволяет взглянуть на серьёзные темы с иронией.

история насыщена комичными и острыми моментами, что позволяет взглянуть на серьёзные темы с иронией. Классика Островского в новом свете: постановка раскрывает актуальные вопросы о чести, любви и человеческом достоинстве.

«Не всё коту масленица, бывает и великий пост!» — старинная русская поговорка звучит как напоминание о том, что гордость и честь всегда выше богатства и власти.