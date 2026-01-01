В доме вдовы Кругловой разворачивается конфликт интересов и мировоззрений. Руку ее дочери Агнии пытаются заполучить два претендента — богатый, самоуверенный купец Ахов и его бедный, но добродушный племянник Ипполит.
Ахов уверен, что богатство способно решить всё: сделает Агничку «купчихой» и окружит её роскошью. Но гордая девушка и её мать отвергают эту сделку. Уязвленный Ахов устраивает унизительную проверку: предлагает Агнии деньги за то, чтобы она в свадебном наряде подмела его двор перед всеми.
«Не всё коту масленица, бывает и великий пост!» — старинная русская поговорка звучит как напоминание о том, что гордость и честь всегда выше богатства и власти.