Типа я
Киноафиша Типа я

Спектакль Типа я

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по дебютной повести Ислама Ханипаева в театре «Драм. Площадка»

В театре «Драм. Площадка» зрители смогут увидеть спектакль, основанный на дебютной повести Ислама Ханипаева. Эта трогательная история рассказывает о восьмилетнем Артуре из Махачкалы, который сталкивается с трудностями в жизни после потери матери. Его одноклассники оказываются не слишком добрыми, и в таком непростом мире Артур находит поддержку у своего воображаемого друга Крутого Али.

Сюжет и тематика

Артур готовится стать «великим воином» и отправляется на поиски своего отца. Эта история затрагивает важные темы взросления, преодоления травмы и поиска места в жизни. Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным, и станет особенно интересным тем, кто стремится понять сложные процессы взросления молодого человека.

Награды и признание

Стоит отметить, что повесть «Типа я» была отмечена Призом зрительских симпатий на финале премии «Ясная Поляна». Это признание подтверждает качество и значимость произведения, что, безусловно, повышает ожидания от спектакля.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку и познакомиться с уникальным миром Артура и его приключениями.

В ролях
Шапкин С.Я
Крестьянкин Д
Пискунов В

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
9 января пятница
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
16 января пятница
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
29 января четверг
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

