Спектакль Типа я

В театре «Драм. Площадка» зрители смогут увидеть спектакль, основанный на дебютной повести Ислама Ханипаева. Эта трогательная история рассказывает о восьмилетнем Артуре из Махачкалы, который сталкивается с трудностями в жизни после потери матери. Его одноклассники оказываются не слишком добрыми, и в таком непростом мире Артур находит поддержку у своего воображаемого друга Крутого Али.
Артур готовится стать «великим воином» и отправляется на поиски своего отца. Эта история затрагивает важные темы взросления, преодоления травмы и поиска места в жизни. Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным, и станет особенно интересным тем, кто стремится понять сложные процессы взросления молодого человека.
Стоит отметить, что повесть «Типа я» была отмечена Призом зрительских симпатий на финале премии «Ясная Поляна». Это признание подтверждает качество и значимость произведения, что, безусловно, повышает ожидания от спектакля.
Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку и познакомиться с уникальным миром Артура и его приключениями.