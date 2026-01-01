Постановка о взрослении и поиске себя

Представляем новый спектакль, основанный на трогательной и глубокой истории о преодолении трудностей и поиске собственного пути. Главный герой — восьмилетний Артур, который живет в Махачкале и мечтает стать великим воином.

История начинается с того, что Артур столкнулся с утратой: он потерял свою маму. В школе ему не удается избежать проблем, поскольку его донимает одноклассник Гасан Вонючка. Несмотря на все трудности, Артур имеет верного друга — Крутого Али, который живет только в его воображении и становится опорой в трудные моменты.

Спектакль предлагает зрителям поразмышлять о важнейших вопросах: кто наши настоящие родители и как мы формируем себя в условиях потерь и испытаний. Это история о взрослении, о том, как трудно справляться с травмой, но и о том, как найти в себе силы для преодоления.

