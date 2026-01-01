Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова

Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Бразильская босса-нова в клубе Алексея Козлова

Приглашаем вас на концерт, где в центре внимания окажется джазовая музыка в исполнении Тимура Некрасова и его коллектива. Программа включает лиричную бразильскую босса-нову в авторских аранжировках, созданных без вокального сопровождения. Вы сможете насладиться красивой и изысканной гармонией, завораживающими экзотическими ритмами бразильской самбы и румбы, а также насыщенными импровизациями музыкантов.

Проект «Магия Босса-новы», возглавляемый Тимуром Некрасовым, уже на протяжении трёх лет собирает аншлаги в таких залах, как московская «Филармония-2» и других концертных площадках столицы.

О Тимуре Некрасове

Тимур Некрасов — выдающийся саксофонист и флейтист, который имел честь выступать с рядом звёзд мировой джазовой сцены. Его партнеры по сцене — это мастера различных стильных поджанров, включая барабанщиков Билли Кобэма и Кима Плейнфилда, а также вокалиста Грегори Портера и многих других.

Некрасов сотрудничал с ведущими отечественными музыкантами и ансамблями, такими как биг-бэнд под управлением Игоря Бутмана, оркестр «Мелодия» Георгия Гараняна и квартет «Мы из Джаза» Анатолия Кролла.

Состав коллектива

На сцене выступят талантливые виртуозы-инструменталисты:

  • Тимур Некрасов (саксофон, флейта)
  • Игорь Надеждин (фортепиано, аранжировки)
  • Григорий Зайцев (контрабас)
  • Ильдар Нафигов (ударные)

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность услышать живую джазовую музыку от талантливого коллектива, а также насладиться атмосферой клуба Алексея Козлова. Событие будет интересно любителям джазовой музыки и босса-новы, а также тем, кто хочет провести вечер в приятной компании, наслаждаясь живыми выступлениями.

Купить билет на концерт Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова

Помощь с билетами
Март
4 марта среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller
6+
Джаз
Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller
28 февраля в 22:00 Jam Club
от 1500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
15 марта в 20:00 Punch & Judy
от 400 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
8 марта в 16:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше