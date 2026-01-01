Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова

Бразильская босса-нова в клубе Алексея Козлова

Приглашаем вас на концерт, где в центре внимания окажется джазовая музыка в исполнении Тимура Некрасова и его коллектива. Программа включает лиричную бразильскую босса-нову в авторских аранжировках, созданных без вокального сопровождения. Вы сможете насладиться красивой и изысканной гармонией, завораживающими экзотическими ритмами бразильской самбы и румбы, а также насыщенными импровизациями музыкантов.

Проект «Магия Босса-новы», возглавляемый Тимуром Некрасовым, уже на протяжении трёх лет собирает аншлаги в таких залах, как московская «Филармония-2» и других концертных площадках столицы.

О Тимуре Некрасове

Тимур Некрасов — выдающийся саксофонист и флейтист, который имел честь выступать с рядом звёзд мировой джазовой сцены. Его партнеры по сцене — это мастера различных стильных поджанров, включая барабанщиков Билли Кобэма и Кима Плейнфилда, а также вокалиста Грегори Портера и многих других.

Некрасов сотрудничал с ведущими отечественными музыкантами и ансамблями, такими как биг-бэнд под управлением Игоря Бутмана, оркестр «Мелодия» Георгия Гараняна и квартет «Мы из Джаза» Анатолия Кролла.

Состав коллектива

На сцене выступят талантливые виртуозы-инструменталисты:

Тимур Некрасов (саксофон, флейта)

Игорь Надеждин (фортепиано, аранжировки)

Григорий Зайцев (контрабас)

Ильдар Нафигов (ударные)

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность услышать живую джазовую музыку от талантливого коллектива, а также насладиться атмосферой клуба Алексея Козлова. Событие будет интересно любителям джазовой музыки и босса-новы, а также тем, кто хочет провести вечер в приятной компании, наслаждаясь живыми выступлениями.