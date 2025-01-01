Меню
Тимур Каргинов. Сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Тимур Каргинов. Сольный концерт

Тимур Каргинов. Сольный концерт

0+
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Тонкий юмор и глубокиe мысли: новый концерт Тимура Каргинова

Тимур Каргинов — стендап-комик, креативный продюсер и ведущий «KuJi Podcast», готовит новый концерт, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни. В этом выступлении Тимур акцентирует внимание не на количестве шуток, а на глубине своей мысли, обсуждая лишь те темы, которые его по-настоящему волнуют.

Искусство глубокой комедии

Как и в предыдущих своих работах, Каргинов создает самобытный стиль комедии с интеллектуальным подтекстом. Он давно доказал, что для него содержание важнее формы. Каждое выступление насыщено размышлениями о жизни, взаимодействии между людьми и актуальными социальными вопросами.

Формат и атмосфера

Зрителей ожидает особая атмосфера: Тимур мастерски работает с публикой, вовлекая ее в диалог и заставляя каждый раз задуматься о серьезных вещах в непринужденной обстановке. Его юмор — это не только смех, но и возможность взглянуть на мир под новым углом.

Не упустите шанс стать частью этого интеллектуального праздника! Ждем вас на концерте, где каждый сможет найти что-то близкое для себя.

Октябрь
12 октября воскресенье
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1200 ₽
25 октября суббота
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1200 ₽

